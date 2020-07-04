Муромские реконструкторы отправились в исторический поход на ладье

Участники военно-исторического клуба «Вареж» вместе со своими единомышленниками из Москвы отправились в историческое плавание по Оке. Ладья, построенная по технологии конца X века, 1 июля отплыла из Рязани. 5 июля к вечеру судно приплывет в Касимов. Как рассказал «Призыву» капитан ладьи Валерий Родин, судно уверенно движется к обозначенной цели. С задачей прекрасно справляются и крепкие мужчины, которых не пугают трудности: грести приходится по 14 часов.

— Все идет по плану. Погода располагает нашему походу, да и ветер помогает. Просыпаемся рано, так как нам важен световой день. У нас 14 весел, но хватает для движения и половины. Все используем только по острой необходимости, например, если сильный встречный ветер. В среднем в день удается пройти 70-80 км, средняя скорость 5-6 км/ч. Делаем остановки, пополняем запасы, любуемся окрестностями и снова в путь, — рассказал Валерий Родин.

Путешествие на ладье продлится 5 дней.

Ладья была сделана в Муроме еще в 2012 году. В этом сезоне — это первое плавание, которое организовали реконструкторы.

Ранее «Призыв» сообщал, что муромский военно-исторический клуб «Вареж» принял участие в съемках нового документального фильма про православных святых Петра и Февронию.

Ольга Ефремова

Фото: mediaryazan.ru