Мостам и дорогам грозит подтопление из-за дождей

Из-за продолжительных осадков во Владимирской области могут быть подтоплены низины, низководные мосты и участки дорог. Наш регион в вошел в список областей, где неблагоприятные погодные явления сохранятся как минимум до конца этой недели, а значит, риски велики. Об заявил начальник института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Сергей Диденко.

Под угрозой затопления окажутся десять районов в Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Псковской областях.

О сильных дождях сообщает и региональное управление МЧС. По данным Владимирского гидромета, осадки в регионе прогнозируются сегодня в течение дня и вечером.

—Данные погодные условия могут стать причиной возникновения происшествий, связанных с нарушениями в системе ЖКХ, нарушением в работе водоотводящих систем, -говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В случае возникновения опасной ситуации спасатели рекомендуют незамедлительно звонить по номерам 101 и 112.

Ранее «Призыв» сообщал, что к надземному переходу на «Пекинке» по улице Лакина не подойти. Все асфальтовые дорожки затопило до ступенек.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»