Монастырь в центре Владимира ограждают заборчиком из поликарбоната

Вдоль тротуара под стенами древнего Богородице-Рождественского монастыря в центре Владимира устанавливают пешеходный заборчик из металла и поликарбоната. Он отделяет пешеходную часть от проезжей. Ограждение тянется от планетария до самого входа в монастырь. С дороги через пластик стена монастыря выглядит грязно-коричневой. Поликарбонат слабо сочетается со старинной постройкой. В администрации города пояснили, что ограждение делается по просьбе духовных особ.



— В администрацию обратилась епархия с просьбой поставить вдоль стены ограждение. Хотели, чтобы пешеходов защищало от брызг автомобилей. Все сделано на средства бюджета, — пояснили в мэрии.

Ранее случались ДТП, когда машины врезались в стену монастыря, нанося ущерб историческому объекту.

Ограждение вряд ли остановит мчащийся автомобиль, но наверняка смягчит удар. Так произошло при инциденте с театром кукол в прошлом году. Там кроссовер, смяв заборчик, протаранил стену здания. Основной удар приняло ограждение, а входная группа театра уцелела.

Последние годы на центральных магистралях Владимира металлических пешеходных заборчиков появляется всё больше. С одной стороны, это обеспечивает безопасность пешеходов, с другой — нарушает гармонию внешнего вида городских улиц. В нынешнем году дорожники собираются установить ограждения ещё на 44 объектах. Вблизи пешеходных переходов и вдоль тротуаров смонтируют 2 344 погонных метра металлических конструкций.

О том, где появятся светофоры с «умной» кнопкой, можно узнать, посмотрев короткое видео «Призыва.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»