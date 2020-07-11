Молодёжь наведёт порядок в 22 заброшенных храмах области

Владимирские православные активисты наведут порядок в 22 заброшенных храмах области и на Князь-Владимирском кладбище. Всё лето волонтеры вывозят мусор, благоустраивают территорию церквей. Добровольцев около трёх десятков человек — это в основном студенты ВлГУ и колледжей. Их работа согласована с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия и епархиальным архитектором.

Сейчас во Владимирской области более 400 церквей находятся в аварийном состоянии, 50 из них — просто руины.

— Прихожане подключаются, но редко. В храмы мы выезжаем по нескольку раз в неделю. Работа требуется колоссальная. Недавно, например, были в Воскресенском храме села Новгородское Суздальского района. Там даже внутри здания росли деревья, — рассказала «Призыву» Мария Федотова, куратор волонтёрского движения. – Пришлось их спилить. Потом вычистили центральную часть храма, трапезную. Но ещё минимум две поездки туда нужно совершить.

Все храмы, где волонтерами проводится благоустройство, являются приписными. За каждым значится свой священник, который будет вести там богослужения. Разумеется, когда храм более или менее очистится от мерзости запустения. И главная роль в этой миссии – за волонтёрами.

— Проект «Возрождение» стартовал в 2009 году. Первое время он шёл активно, но потом совершались лишь 2-3 поездки в год. А сейчас владыка Тихон благословил этим заниматься более серьезно, — говорит Мария Федотова.

Порядок наводят и в храмах, и в душах людей. Одна из задач добровольцев — привлечь внимание местных жителей, чтобы те тоже подключались к восстановлению святынь. Кто хочет помочь волонтерскому движению, но не имеет возможности поучаствовать в работах, может пожертвовать любую сумму на благое дело. Средства нужны на транспортные расходы. Добровольцы ездят по всей области. Реквизиты можно посмотреть на сайте Владимирской епархии.

Ранее «Призыв» рассказывал об уникальном храме в селе Лыково Юрьев-Польского района. Недавно он был отреставрирован на средства прихожан. Там сохранилась чудотворная икона Иверской Божией Матери, написанная на Афоне.

Татьяна Данилова

Фото волонтерского движения «Возрождение»