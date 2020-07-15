Молния попала в колокольню храма в селе Чамерево

Колокольня храма в селе Чамерево Судогодского района пострадала от удара молнии. Инцидент произошел накануне около 10 часов вечера во время прохождения по Владимирской области грозового фронта. По словам священнослужителя, отца Виктора, электрический разряд пришелся на барабан, на котором установлен купол. В результате кирпичная кладка частично нарушена, пострадала оконная рама. Купол с храма придется снимать для ремонта с помощью спецтехники.

Храм мог сгореть от удара молнии, но спасся Божьим провидением.

— В принципе мы все это восстановим, только надо время. Организуем работников, в первую очередь, поставить леса, чтобы снять купол. Существует опасность обрушения, лучше не рисковать, — пояснил «Призыву» отец Виктор. – Что делать дальше, подскажет нам епархиальный архитектор. Скорее всего, будет перекладывать верхнюю кладку и потом возвращать на место купол.

По словам священнослужителя, последствия непогоды могли быть ещё хуже. В храме сгорели провода сигнализации, идущие на колокольню. В одно мгновение церковь могла вспыхнуть. Слава Богу, говорит отец Виктор, пожара и крупного ущерба удалось избежать. Теперь восстанавливать храм будут, в том числе, и силами прихожан. В социальных сетях уже разместили призыв о помощи.





Церкви Спаса Преображения в селе Чамерево больше 200 лет. Предположительно, она была построена между 1776 и 1785 годами. И за всё время, как говорят местные жители, храм ни разу не пострадал от стихии. Теперь на восстановления церкви собирают пожертвования. Благотворительную помощь можно принести непосредственно в храм или перечислить на карту. Все подробности в социальных сетях.

Ранее «Призыв» сообщал о последствиях ночного урагана, пронёсшегося над Владимирской областью.

Полина Тарбеева

Фото «Группа прихожан храма с. Чамерево» в «ВКонтакте»