Многодетные семьи требуют подвести к их участкам газ, воду и дорогу

Многодетным семьям в Покрове выделили земельные участки без газа, воды и дорог. Из благ цивилизации — только электричество. Добраться до микрорайона Заречный, который заселяется многодетными, можно лишь на внедорожнике. Те, у кого обычные легковушки, вынуждены оставлять машины в лесу и идти к своим наделам пешком.

Семья Ивановых благоустраивает свою землю три года. О капитальном жилье речи пока нет. Всё это время семья ведёт переписку с чиновниками, требуя подвести коммуникации. Те уже три года готовят проект работ. А многодетные вынуждены жить в стеснённых условиях.

К своим участкам многодетные носят бидоны с водой. Рядом, по бездорожью, идут дети.

— Свои участки мы получили в 2017 году. Нам пообещали дорогу. Но её до сих пор нет. На участки мы добираемся через лесные колдобины и болота. Сами земли — в поле. Там планируют нарезать много участков. Но пока лишь три отважные семьи решились строиться, — рассказывает Екатерина Иванова, многодетная мать. — Два года мы выбивали себе электричество, всё это время сидели с фонариками. И электричество нам провели только после жалобы во Владимир.

В нынешнем году, по словам местных властей, готовится проектно-сметная документация на строительство двух артезианских скважин для водоснабжения участков. Добытая вода должна будет пройти госэкспертизу. А вопрос с газом, видимо, будет решаться ещё дольше.

— В планах произвести работы по подготовке проекта газоснабжения микрорайона Заречный, после изготовления которого администрация г. Покрова будет готова заявиться с проектом газификации рассматриваемой территории для его реализации через государственную областную программу «Обеспечение комфортным и доступным жильем населения Владимирской области», — сообщается в ответе главы городской администрации Олега Котрова на запросы будущих новосёлов.

Чиновники обещают решить вопрос и с транспортной доступностью – периодически подсыпать дорожное полотно и отводить талые и дождевые воды. Затянутые сроки с реализацией проекта газификации чиновники объяснили введённым режимом повышенной готовности. Поэтому объём бюджетного финансирования пока неясен.

Но многодетные семьи, которые и так ждали обещанного три года, больше не намерены терпеть отсутствия нормальных условий для жизни. Поэтому обратились в прокуратуру и ждут оттуда проверки. Их заявление уже рассматривается. «Призыв», в свою очередь, направил запрос в администрацию области.

Ранее мы сообщали, как в микрорайоне Лунево начало размывать дамбу после июльских дождей.

Татьяна Данилова

Фото и видео местных жителей