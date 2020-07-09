Многодетные семьи лишились поездки к морю из-за пандемии

Многодетные и малообеспеченные семьи Владимирской области, имеющие право бесплатно отдохнуть на курортах Краснодарского края, поехать на море в этом году не смогут. Поездка откладывается из-за пандемии. Предоставление льготных путёвок возобновится лишь в 2021 году.

— Постановлением главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 № 16 предписано, что до снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах российского субъекта по месту их фактического проживания, — пояснил департамент соцзащиты населения Владимирской области.

В ведомстве подчеркивают: пока ситуация в регионе складывается так, что ограничительные меры ещё не сняты.

На организацию отдыха многодетных и малообеспеченных семей на Черноморском побережье в этом году бюджетом было предусмотрено 109 миллионов рублей. Этих денег хватило бы на приобретение 2500 путевок.

Выдача бесплатных путевок возобновится в 2021 году.

В прошлом году на организацию отдыха многодетных и малообеспеченных семей из областного бюджета выделено более 105 миллионов рублей. Бесплатные путёвки в южные здравницы получили 2160 человек, а это порядка 720 семей. Жители региона могли отдохнуть в Краснодарском крае и в Крыму. Словения, чьи курорты владимирцы посещали еще в 2018 году, в списках уже не значилась.

Право на получение бесплатной путёвки имеют многодетные семьи (без учёта доходов) или малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 7 до 17 лет включительно. На 1 — 4 детей — один сопровождающий родитель, более 4 детей — оба родителя. В стоимость путевок включены: проезд туда и обратно, питание, проживание, организация досуга, медобслуживание и страхование жизни и здоровья семей. Воспользоваться льготным отдыхом можно один раз. Заявления принимают и ведут очередность отделы социальной защиты населения по месту жительства.

Ранее «Призыв» сообщал, что летняя оздоровительная кампания для детей пройдет в этом году по новым правилам.

Ольга Ефремова

Фото: somanyhorses.ru