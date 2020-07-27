Митрополита Евлогия похоронили в Успенском соборе Владимира

Духовенство и миряне в минувшую субботу простились с митрополитом Евлогием, много лет возглавлявшим Владимирскую епархию. Божественная литургия прошла в Успенском кафедральном соборе города Владимира. Служение провёл митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Во время литургии священники и паства молились об упокоении души усопшего, сообщил сайт Владимирской епархии.

Митрополита Евлогия (Смирнова) похоронили в Георгиевском приделе Успенского кафедрального собора.

Митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону сослужили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, наместник Данилова ставропигиального монастыря епископ Солнечногорский Алексий, наместник Введенской Оптиной пустыни епископ Можайский Леонид, сонм духовенства Владимирской митрополии. По окончании литургии чин отпевания новопреставленного архипастыря совершил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Митрополит Тихон зачитал соболезнование от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и произнес надгробное слово. От светских властей соболезнование от губернатора Владимирской области зачитал исполняющий обязанности губернатора Александр Ремига, также со словом о почившем выступил председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев.

Митрополит Евлогий умер 22 июля в Алексеевской больнице Москвы после болезни. Ему было 83 года. Штрихи биографии: родился 13 января 1937 года в городе Кемерово в рабочей семье. Весной 1960 года принят в число братии Троице-Сергиевой лавры, а 15 марта 1965 года там же пострижен в монахи. С 1973 года преподавал в московских духовных школах литургику, сравнительное и пастырское богословие. В 1978-м возглавил кафедру истории балканских церквей Московской духовной академии (МДА) с присуждением звания профессора церковной истории. 13 августа 1988 года назначен наместником Введенской Оптиной пустыни. С ноября 1990-го по декабрь 2018 года владыка Евлогий возглавлял Владимирскую кафедру. За усердные труды в 1995 году возведён в сан архиепископа, а в 2013-м — в сан митрополита. В декабре 2018 года Священный Синод РПЦ удовлетворил прошение митрополита Евлогия об уходе на покой.

Борис Ряднов

Фото Владимирской епархии