Миграционному центру на Вокзальной подыскивают новые помещения

Областному миграционному центру на улице Вокзальной во Владимире ищут другое место. Своим существованием он отравил жизнь жителям окрестных домов. Постоянное скопление народа и машин, ненормативная лексика, грязь и мусор — это «достанет» кого угодно. Жалобы на это учреждение идут постоянно, проблема уже дошла до губернатора, но даже с его участием вопрос решается туго. Выступая перед Законодательным Собранием, где эта тема была поднята депутатом Дмитрием Рожковым, Владимир Сипягин заверил, что поиски новых помещений ведутся. Только вариантов почти нет: наверняка после переселения миграционного центра новые его соседи, в свою очередь, поднимут волну возмущения. Но и оставлять всё, как есть, нельзя, согласился глава региона.

Маски, перчатки, одноразовые стаканчики и гора окурков – такой мусор каждый день появляется у домов на Вокзальной.

— Специфика работы центра такова, что большое количество мигрантов, которые к нам приезжают и работают на предприятиях, создают неудобство для жителей. Неоднократно по моему поручению в миграционный центр направлялись проверки по линии департамента безопасности и по линии МВД. Улучшения есть, — уверен губернатор.

Местные жители особых улучшений не видят. Из-за действующего режима повышенной готовности внутрь центра всех посетителей не пускают, мигранты толпятся, ожидая оформление патента, во дворах и на детских площадках. Жильцы говорят, что боятся отпускать детей на улицу. Призывать мигрантов к порядку бесполезно. Многие из гастарбайтеров очень плохо говорят по-русски, да и порядки у них другие.



На дорогах улицы Вокзальной установлены знаки, запрещающие стоянку автомобилей. Но там всё равно паркуется транспорт (а больше и негде, на вокзальной площади стоянка платная). ГИБДД постоянно оформляет нарушителей, однако история вновь и вновь повторяется. Ситуация безвыходная.



Отказаться от приезжих из ближнего зарубежья пока невозможно. Они работают на стройках, производстве, в торговле. От них зависит состояние экономики и, соответственно, пополнение регионального бюджета. А неудобства жителей в денежном эквиваленте не выражаются. Так что насколько быстро решится вопрос с переездом миграционного центра, пока неясно. Но то, что есть заверения о намерении его перенести, уже хорошо.

Как «Призыв» сообщал ранее, чтобы привлечь внимание властей, обманутые дольщики из Коммунара нанесли на своих автомобилях наклейки с соответствующими воззваниями.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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