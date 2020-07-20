МФЦ возобновляют работу в режиме живой очереди

С сегодняшнего дня, 20 июля, во Владимирской области снимаются ограничения на работу всех офисов многофункциональных центров (МФЦ). Теперь записываться заранее не придется. Возобновляется прием в режиме живой очереди.

Соблюдение строгих мер безопасности сохраняется.

Заходить в офис заявитель должен без сопровождающих лиц. Исключение составляют только люди с ограниченными возможностями здоровья. На входе у посетителей проверят наличие масок и перчаток, предложат обработать руки антисептиком и пройти процедуру измерения температуры. Лицам без средств индивидуальной защиты, а также с температурой тела выше 37,5 градуса либо с внешними признаками ОРВИ в обслуживании будет отказано.

Еще одно требование — количество посетителей, одновременно находящихся в МФЦ, не должно превышать числа работающих окон. Также все граждане, находящиеся в зоне ожидания офиса, обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в соответствии с нанесенной разметкой. В многофункциональных центрах можно совершить сделки с недвижимостью, оформить паспорта и различные субсидии, подать заявку в детский сад и встать в очередь на улучшение жилья. Сюда же обращаются и по поводу подтверждения личного кабинета на портале госуслуг. Ранее «Призыв» сообщал, что временные ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, сняты с автошкол региона.

Ольга Ефремова