Мероприятия на открытом воздухе снова разрешили проводить

Новая порция снятия ограничений не заставила себя ждать. Власти разрешили проводить культурно-просветительские мероприятия на открытом воздухе. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Первый и второй документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В одном из них прописаны требования к организаторам.

Организаторы должны обеспечить социальную дистанцию между участниками.

В документе говорится, что обязательно ношение медицинских масок и перчаток. Любопытно, как это требование можно осуществить, например, при музыкальном мероприятии. Трудно представить себе, как пианист играет в перчатках, а вокалист поет в маске. При этом официальный масочный режим в регионе действует только в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учреждениях, на вокзалах. На улице средства индивидуальной защиты не обязательны.

Впрочем, такие противоречия встречаются в решениях «Белого дома» не в первый раз. Например, массовые спортивные мероприятия на этой неделе снова запретили. Хотя участвовать в соревнованиях в других регионах спортсмены могут. Еще один вопрос без ответа: чем отличаются спортивные мероприятия на открытом воздухе от культурно-просветительских в плане соблюдения мер безопасности?

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область официально переходит ко второму этапу снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом губернатор написал на своей странице в социальных сетях сегодня рано утром.

Елена Пляскина

Фото: sites.reformal.ru