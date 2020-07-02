Мэрия обещала помочь с детской площадкой в посёлке РТС

О проблеме со сносом детской площадки в посёлке РТС, микрорайоне Владимира за «Пекинкой», узнали в администрации города. И обещали помочь. В поселке живут десятки семей с детьми, но в наличии только две детские площадки во дворах многоквартирных домов. Да и те ставили, как минимум, 30 лет назад. Половина игровых элементов развалилась и стала небезопасна. После обращения жителей в «Призыв» и публикации постов в популярных пабликах в соцсетях управляющая компания МКП «ЖКХ» пришла во двор и снесла часть площадки.



А по поводу установки новых игровых элементов руководство сообщило, что сначала требуется собрать нужное количество голосов собственников. И добавило, что без дополнительных сборов не обойтись. В посёлке, в отличие от других микрорайонов Владимира, нет ни одного общественного пространства. Для примера, в Оргтруде, Лесном, Энергетике, Коммунаре сделали новые скверы и детские площадки. А про самое старое «Запекинье» забыли.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Должны поставить что-то новое. Много домов, поселок отдален от города. Там и частный сектор приходит на общую детскую площадку.

Посмотрим, что там сделает управляющая компания, а потом мы. Площадки нужны везде. Пластиковые, современные, безопасные.

А от поселка вообще и дойти особо некуда. Нет поблизости парков.

Ближайшие скверы к поселку РТС находятся в 20 минутах езды на транспорте. Но прямых рейсов нет.

На сегодня управляющая компания покрасила оставшиеся игровые элементы на детской площадке, укрепила качели и поставила новое бревно для ходьбы. Жители ведут диалог с МКП «ЖКХ» и надеются на поддержку городских властей.



Жители посёлка РТС обижены невниманием городских властей. Много проблем возникло с ремонтом федеральной трассы. Убрали удобный пешеходный переход и прежнюю схему движения. До ближайших магазинов и аптек приходится идти на улицу Белоконской, через «Пекинку». В самом поселке детских садов и школ и в помине не было.



Тем временем для всех жителей Владимира и особенно микрорайонов за Клязьмой началось благоустройство зоны отдыха на воде в Загородном парке. Подробности можно прочитать в материале «Призыва».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»