Меньше 40 случаев коронавируса зафиксировано в регионе

За сутки заболели 37 жителей области

Во Владимирской области впервые за долгое время зафиксировано меньше 40 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня положительные тесты получили 37 жителей региона. Общее число носителей инфекции — 5 298 человек. Большинство заболевших в областном центре. Но и здесь цифры статистики демонстрируют движение вниз. Плюс 3 пациента с Covid-19 за 24 часа и 914 случаев заражения за всё время пандемии.

Самый большой суточный прирост в Муроме и Коврове. Оба города добавили по 7 случаев заражения.

По 3 человека заболели в Петушках, Александрове, Собинке, Юрьеве-Польском и Меленках. Два человека добавили в статистику распространения вируса Вязники. По одному – Кольчугино, Суздаль и Гусь-Хрустальный. Таким образом, за сутки коронавирус подтвердили у жителей 12 районов области.


Выздоровели от коронавируса 4 675 человек. В том числе сегодня закрыли больничный 131 пациент с Covid-19. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 113 жителей региона. Четыре летальных исхода зафиксировано сегодня. На этом фоне областные власти разрешили плановое посещение больниц и поликлиник.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Telegram-канал ПРИЗЫВ
Новости в удобном формате

 

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение