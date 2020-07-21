Меньше 40 случаев коронавируса зафиксировано в регионе

Во Владимирской области впервые за долгое время зафиксировано меньше 40 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня положительные тесты получили 37 жителей региона. Общее число носителей инфекции — 5 298 человек. Большинство заболевших в областном центре. Но и здесь цифры статистики демонстрируют движение вниз. Плюс 3 пациента с Covid-19 за 24 часа и 914 случаев заражения за всё время пандемии.

Самый большой суточный прирост в Муроме и Коврове. Оба города добавили по 7 случаев заражения.

По 3 человека заболели в Петушках, Александрове, Собинке, Юрьеве-Польском и Меленках. Два человека добавили в статистику распространения вируса Вязники. По одному – Кольчугино, Суздаль и Гусь-Хрустальный. Таким образом, за сутки коронавирус подтвердили у жителей 12 районов области.



Выздоровели от коронавируса 4 675 человек. В том числе сегодня закрыли больничный 131 пациент с Covid-19. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 113 жителей региона. Четыре летальных исхода зафиксировано сегодня. На этом фоне областные власти разрешили плановое посещение больниц и поликлиник.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

Telegram-канал ПРИЗЫВ

Новости в удобном формате