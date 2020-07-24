«Мегаторг» открылся, сохранив всех арендаторов

Во Владимирской области открылись, наконец, крупные торговые центры, в их числе — «Мегаторг», по работе которого можно судить о состоянии дел в фэшн-индустрии. Все ли арендаторы возобновили деятельность, сказался ли на продажах 3-месячный период «отложенного спроса» и как выживают предприятия фастфуда — об этом «Призыв» поговорил с генеральным директором «Аби Молл» Екатериной Коряковой.

— Екатерина Евгеньевна, начнём, конечно, с вопроса об арендаторах: все ли дождались конца ограничений и приступили к работе в «Мегаторге»?

— Арендаторы, работающие в наших локациях, сохранились на сто процентов. Были обычные ротации, которые начались ещё до пандемии и не связаны с коронавирусом. В период ограничений мы потеряли пару «островов» — это маленькие торговые точки, размещённые в торговых галереях. Но плата с них, по нашим методологиям, считается внеарендным доходом, так что погоды это не сделало. Поэтому можно сказать, что мы сохранили всех арендаторов, что, конечно, радует, учитывая серьёзность ситуации, с которой столкнулся бизнес.

Льготный режим: продолжение

— Сохранить партнёров вам помог введённый для арендаторов льготный режим. Он ещё действует или с началом работы произошли какие-то изменения?

— Он действует. Когда мы его вводили — это было в апреле, — то рассчитывали, что «Мегаторг» откроется в июне. Но этого не произошло, и мы распространили льготный режим на третий квартал. Пока мы договорились, что он будет действовать по август включительно, несмотря на то, что уже с начала июля торговый комплекс работает в полном режиме.

«Мегаторг» возобновил работу 6 июля 2020 года.

Делаем это с одной целью — дать возможность арендаторам встать на ноги, прийти в себя. Когда мы закрывались на период пандемии, то смотрели, как рынок реагирует на ситуацию. Например, большинство крупных московских торговых центров тогда заняли позицию «никому никаких скидок давать не будем». Но мы решили пойти на диалог с арендаторами, договариваясь с каждым индивидуально. И компромиссные решения были найдены.

— Напомните, какие льготы предоставлены?

— Когда «Мегаторг» не работал, арендная плата была нулевой. Установили небольшой эксплуатационный сбор и оплату коммунальных услуг по счётчику — если арендаторы ими пользовались. После того как мы открылись, то дали скидку по аренде от 30 до 50% — в зависимости от того, у кого какая ситуация, и ввели или откорректировали процент с товарооборота. Торговый центр открыт две с половиной недели, и пока мы видим, что большинство арендаторов отработали этот период неплохо.

Питание в период ограничений

— Есть один важный блок, который, к сожалению, пока практически не работает — фастфуд. Те предприятия, что расположены на фудкорте «Мегаторга», готовы открыться?

— Они все сохранились, договора со всеми действуют, и наши партнёры ждут только решения органов власти и Роспотребнадзора. Вышел указ губернатора, дающий «зелёный свет» предприятиям общественного питания. Но по разъяснениям, которые мы получили, туда не входят точки, работающие в торговых центрах. Пока полного разрешения нет, арендаторы пытаются выстроить бизнес в условиях ограничений, и мы идём им навстречу. Кто-то договорился, что будет делать комплексные обеды на вынос. Кто-то организует доставку еды. В отношении их тоже применяются гибкие подходы с арендной платой и введён процент с товарооборота.

Рядом с «Мегаторгом» открылась первая летняя веранда кафе.

Если видели, на территории автостоянки, между «Мегаторгом» и «Ашаном», открылась летняя веранда. Мы пошли на это, чтобы помочь нашему арендатору — владимирскому предпринимателю, создавшему ресторан «Mario Mario». Он существенно пострадал, поскольку открылся непосредственно перед пандемией. Строительство ресторана было затратным, владелец серьёзно подошёл к покупке оборудования, мебели, отделочных материалов, посуды, к найму персонала — ко всему. Ресторан очень качественный.

И когда общепиту разрешили работать на улице, мы сами вышли на арендатора с предложением открыть летнюю площадку. Веранда у него была, и мы дали ему возможность разместить её на нашей парковке. Плату установили в размере собственных затрат: нам пришлось установить дополнительную охрану. К сожалению, молодёжь, которой сегодня некуда податься, довольно часто появляется у торговых комплексов. Во избежание эксцессов нужны люди, следящие за порядком.

— А будут другие веранды? Другие предприятия фастфуда могут последовать примеру?

— Знаете, в этом деле не всё так просто с точки зрения соблюдения требований Роспотребнадзора. Тем не менее мы сейчас параллельно отрабатываем эти вопросы с другими арендаторами. Например, в торговой галерее «Ашана» есть кафе «Вьетнамская душа». Настоящие вьетнамцы, муж с женой, вложились в его открытие непосредственно перед началом пандемии (кто же знал, что всё так сложится?). Сейчас они вынуждены работать только на вынос, на доставку, доходы от этого, естественно, не такие, как от кафе с посетителями. Вот с ними мы продумываем такую перспективу, но есть объективные сложности. Поэтому пока летняя веранда у «Мегаторга» одна.

Отложенный спрос ажиотажа не вызвал

— С момента открытия «Мегаторга» прошло полмесяца. До этого владимирцы долгое время не могли толком купить себе одежду или обувь. Это как-то отразилось на продажах, и можно ли сказать, что рынок восстанавливается?

— Сейчас ещё не очень понятная ситуация. Действительно, был период отложенного спроса: три месяца люди толком не могли ничего купить. Всё-таки стрит-ритейл не предоставляет того выбора и тех возможностей, которые предоставляет крупный торговый центр. Две с половиной недели, что мы открыты, показали: те арендаторы, которые всегда качественно работали, они сейчас качественно работают, получают прибыль. Но сверхвыручки ни у кого нет. Отложенный спрос большого ажиотажа не вызвал: было много людей в первый день, но потом всё вошло в норму.

В выходные дни посетителей больше. В целях санитарной безопасности торговый центр ограничивает трафик, когда в здании свыше 1 300 посетителей.

Сейчас большинство посетителей ориентируются на скидки. Поэтому очень сложно нашим арендаторам, продающим дорогие брендовые вещи. Если раньше к ним шли одеваться семьями (из числа тех, кто мог себе это позволить), то сейчас в лучшем случае это кто-то один из членов семьи, а в худшем — вообще никто не придёт. То есть предпочтения у людей сместились в сторону более экономичных покупок.

Плюс ещё одна особенность: в этом году нет курортного сезона. Никто не покупает пляжную одежду, купальники, открытую обувь. Сейчас мы ждём августа, когда начнётся подготовка к школам. Пока нет точной информации, открываются ли учебные учреждения. И если вдруг нет, то объём приобретений для детей тоже упадёт: для дистанционного обучения не нужна сменная обувь, форма или ещё что-то.

— А продавцы сумели закупить осеннюю коллекцию?

— Ситуация у всех разная. Пока все стараются продать «лето» — то, что закупили к весенне-летнему сезону. Многие выставили летние коллекции на скидки, хотя это нетипично для нашего бизнеса (обычно это происходит в августе-сентябре). Ряд арендаторов вернули товары своим поставщикам и сейчас пытаются получить за это деньги или хотя бы обменять летнюю коллекцию на осеннюю и зимнюю. Знаковым для нашего бизнеса будет август. Тогда будет больше ясности по структуре спроса, сезонности и в целом по состоянию дел в фэшн-индустрии. Пока ситуация трудная. Но мы начали работать. Это уже хорошо.

— Удачи вам и вашим арендаторам! И спасибо за интервью.

Николай Лившиц

Фото «Призыва»