Медики Александровской больницы просят вернуться бывшего главврача

Работники Александровской ЦРБ просят вернуться главного врача больницы Владимира Анучина. Десятки медиков записали видеообращение к своему бывшему начальнику. «Без вас у нас ничего не получается. Вы всегда выслушаете, всегда идете навстречу, вместе с сотрудниками решаете проблемы. Только при вашем управлении мы чувствовали себя защищенными и хотели работать. При вас был порядок. Мы застали шесть главврачей, но вы самый лучший. Вернитесь, пожалуйста, к нам, на должность главного врача!» – взывает коллектив медиков Александровской больницы.

Сотрудники райбольницы благодарят Владимира Анучина за сотрудничество и многолетний опыт работы и просят вернуться.

Владимир Анучин руководил ЦРБ почти полтора десятка лет — до 2017 года. В 2016-м застал централизацию медучреждения, когда к нему присоединили больницы Струнино, Карабаново, поселке Балакирево. Сейчас бывшему главврачу 63 года. Но, по мнению коллег, он — самая подходящая кандидатура.

Последние годы руководители районной больницы сменялись один за другим. Больше года никто не задерживался. Последним пост главврача покинул Эммануил Здановский. При нём во время пандемии уволились более 40 человек персонала. Часть сотрудников потом признались, что сделали это под давлением руководства.

О своём уходе Эммануил Здановский объявил на июньской встрече с первым вице-губернатором Сергеем Шевченко. После чего департамент здравоохранения сразу же объявил конкурс на должность главного врача райбольницы. Прошел почти месяц, а кандидатура до сих пор не подобрана. Поэтому медперсонал больницы решил высказать своё мнение. Их выбор однозначный — Владимир Анучин.

— И медработники, и пациенты бесконечно благодарны вам за те годы, во время которых наше учреждение процветало и развивалось во время вашего руководства. Дружный коллектив, созданный вами, отлаженная работа медиков – залог успеха всей лечебной и диагностической работы. Вы как потомственный медик, опытной кардиолог, вне всяких сомнений, лучше всех чувствуете душу и сердце больницы и каждого сотрудника и пациента. И мы верим, что будем работать под вашим руководством еще долгие годы, – говорится в обращении коллектива Александровской ЦРБ.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что прокурорская проверка в Александровском районе подтвердила нарушения с выдачей масок и костюмов медработникам во время пандемии коронавируса.

Татьяна Данилова

Фото со страницы Владимира Анучина в «Одноклассниках»

Видео «Альянс Врачей» Владимирской области