Материалы о тлеющей свалке в Покрове отправили в Росприроднадзор

При осмотре тлеющей свалки под Покровом эксперты выявили признаки, указывающие на наличие возможного нарушения природоохранного законодательства, сообщает сайт районной администрации. Материалы проверки направлены в Росприроднадзор. Там должны принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Свою проверку провела и прокуратура Петушинского района. По ее результатам в адрес генерального директора ООО «Экоальянс», которому принадлежит свалка, вынесено представление об устранении нарушений требований законодательства об отходах производства и потребления.

В тушении свалки помогают местные власти и МЧС.

Дымом от свалки несколько дней назад затянуло весь город и проходящую в Покрове федеральную трассу. Как сообщают местные власти, на 29 июля зафиксировано несколько очагов тления мусора. Собственник с тушением не справляется.

— Из-за того, что у собственника не хватает сил и средств для ликвидации задымления, администрацией района при поддержке предприятий района принято решение дополнительно выделить 6 единиц техники, из них 4 самосвала. Кроме того, глава администрации района обратился к начальнику главного управления МЧС России по Владимирской области с просьбой привлечь для ликвидации очага задымления 3 единицы пожарной техники. Группировка техники с учетом дополнительно направленных машин, увеличилась в два раза, — сообщает сайт администрации Петушинского района. — Глава администрации района, также, выразил благодарность жителям за поддержку, за совместные действия по недопущению завоза ТБО. Администрацией района совместно с сотрудниками полиции проработан маршрут передвижения подвижного патруля по предотвращению завоза ТБО на свалку ООО «Экоальянс».

Ранее «Призыв» сообщал, что несанкционированную свалку обнаружили в Покрове. Кто-то оставил в лесу гору из двухсот буханок хлеба.

Елена Пляскина

Фото: petushki.info