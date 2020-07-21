Мать избивала и морила голодом сына-подростка

В Гусь-Хрустальном районе 38-летняя женщина регулярно издевалась над сыном-подростком. К такому выводу после проверки пришли сотрудники прокуратуры. Установлено, что мать не давала сыну дистанционно учиться, ограничивая доступ к Интернету. Женщина запрещала ребенку мыться, морила голодом и заставляла выполнять всю работу по дому. За любое невыполнение требований 12-летнего мальчика ждало жестокое наказание. Мать регулярно избивала его металлопластиковой трубой.

— По результатам проведенного судебно-медицинского исследования у мальчика выявлены инфицированные раны ягодичной области, причинившие вред здоровью средней тяжести, — сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

В отношении матери возбуждено уголовное дело.

Материалы проверки вместе с постановлением прокурора были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании 38-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Ранее «Призыв» сообщал, что 15-летнего подростка застрелили на территории частного рыбхозяйства в Собинском районе.

Полина Тарбеева

Фото: dbstatic.no