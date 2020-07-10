Массовая гибель рыбы произошла на озере Рукавское

Массовая гибель рыбы случилась в озере Рукавское на границе Владимира и Собинского района. Вчера тревогу забили жители близлежащей деревни. Они рассказали «Призыву», что увидели в воде дохлых щук, карасей и окуней. Мёртвые рыбы плавали брюхом вверх. Очевидцы сняли видео, которое потом выложили в популярном владимирском паблике. Сейчас обстоятельства, при которых произошла массовая гибель рыбы, изучают контролирующие структуры.

За кадром очевидец событий рассказывает, что если пройтись по берегу, можно легко найти тухлую рыбу. В основном, всплывают щурята. Очень много мальков, и ведут они себя, как минимум, странно, — делится впечатлениями свидетель произошедшего. По словам мужчины, раньше озеро в жару активно цвело, а сейчас стало черным.

На озеро Рукавское выезжали специалисты городской и областной администраций.

— Вчера мы получили сообщение о случившимся на озере Рукавское. На место выезжал глава администрации Ленинского района Сергей Музыка, начальник отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров, представители департамента природопользования и охраны окружающей среды областной администрации, — пояснила «Призыву» пресс-служба администрации города Владимира. — Взяты пробы воды, их изучит центральная лаборатория Росприроднадзора. Версий случившегося пока нет, причины не известны. Ждем заключения специалистов.

Факт произошедшего подтвердили нашему изданию и в природоохранной прокуратуре Владимирской области. Специалисты ведомства тоже выезжали на место. Для исследования отобраны образцы погибшей рыбы. Природоохранная прокуратура начала собственную проверку.

На данный момент никто из специалистов не связывает произошедшее с расположенным неподалеку от места ЧП битумным заводом. Однако местные жители сообщают в социальных сетях о сильном запахе, ощущавшемся в округе за сутки до произошедшего на озере. Первые результаты массовой гибели обитателей водоема будут известны не раньше, чем через две недели.

Ранее «Призыв» сообщал, что нашествие стрекоз во Владимирской области попало на видео.

Полина Тарбеева

Фото: группы «НЕТ! битумному заводу под нашими окнами!» в «ВКонтакте»

Видео: Артема Особенного