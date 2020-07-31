Мамин фестиваль, органный концерт и танцы на обед: пора планировать выходные!

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Летний фестиваль «Мамина радость-2020» 0+
Уже в шестой раз Центр поддержки «Мамина радость» проводит во Владимире Всемирную неделю поддержки грудного вскармливания в нашем городе. В программе – встречи с авторитетными врачами, педагогами и психологами, мастер-классы и флешмобы, тренинги и открытые уроки, экскурсии и практические занятия, показательные выступления и детские дискотеки. Все мероприятия фестиваля направлены на то, чтобы помочь и поддержать мам на пути к счастливому материнству.
С подробной программой фестиваля можно познакомиться здесь.
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Концерт органной музыки 6+
Музыку Иоганна Себастьяна Баха исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Александра Давыдова (орган).
Католический храм: ул. Гоголя, 12
1 августа в 18.00
Благотворительный взнос при входе
ВНИМАНИЕ! ВХОД НА КОНЦЕРТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МАСКЕ
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Танцевальный ланч 16+
Весь июль танцевальный клуб SunSha проводил мастер-классы для вас, и вот пришло время заключительных, самых ярких танцевальных ланчей этого лета.
1 августа – «Королевский танцевальный ланч». Учим танец, состоящий из 11 танцевальных направлений.
2 августа – «Танцевальный Ланч 33». Танцуем кадриль.
Рынок на Студеной: ул. Дворянская, 27а, к. 1
1 и 2 августа в 13.00. Длительность — 25 минут.
Вход свободный
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Юбилейная выставка памяти Виктора Дынникова 6+
В экспозицию масштабной выставки памяти владимирского художника Виктора Дынникова войдут его произведения из семейной коллекции, а также из музейного собрания Центра пропаганды изобразительного искусства. Гости и жители Владимира могут познакомиться впервые со многими работами мастера, в том числе с его двухсторонними картинами (для них были специально изготовлены оригинальные стенды). Прикоснуться к миру художника можно и с помощью воссозданного рабочего места, а также витрин с его личными вещами.
В связи с опасной эпидемиологической ситуацией отменяется привычная официальная церемония открытия выставки с приглашением гостей. 31 июля в 16.00 начнется трансляция презентации выставки в официальной группе Центра пропаганды изобразительного искусства в социальной сети «ВКонтакте» и в 16.30 – «Фейсбуке». Для посетителей в залах Центра пропаганды изобразительного искусства выставка будет доступна с 31 июля до 30 августа.
Центр ИЗО: ул. Большая Московская, 24
Время работы: среда – воскресенье с 10.30 до 19.00
Цена билета — 50-100 руб.
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Дворик мастеров 6+
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По грибоедовским местам Запекинья 6+
Проект «Экскурсии от местных для местных» приглашает совершить пешее путешествие в деревню семьи Грибоедовых. Вы узнаете, что там делал великий автор «Горе от ума» и как сохраняют память о нем. Отметити уникальные особенности этого места. Во время прогулки посетите сразу три деревни Суздальского Ополья, увидите живую речку Рпень в ее первозданной красоте и сходите на ее острова. По дороге будут несколько родников, поэтому можете запастись бутылочками для воды.
Место встречи – у магазина «Магнит» на ул. Куйбышева, 52г
2 августа в 15.00. Длительность – 3 часа
Стоимость — сколько сочтёте нужным
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Социальные танцы под открытым небом 16+
Какой же воскресный вечер без танцев?! Начните его в 18.00 с мастер-класса по меренге. Это очень простой и веселый танец из Доминиканы. Полученные навыки можно опробовать в 19.00 на вечеринке социальных танцев под открытым небом. Если будет дождь, все равно приходите! На этот случай имеется план Б.
Весь вечер за пультом — Dj Sanchez. Также вас ждёт розыгрыш абонемента в танцевальный клуб SunSha и подарки всем участникам мастер-класса. Как раз идёт набор в начинающую группу по сальсе!
РестоДвор: ул. Девическая, 8
2 августа в 18.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/sunsha_club
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