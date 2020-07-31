Мамин фестиваль, органный концерт и танцы на обед: пора планировать выходные!

В экспозицию масштабной выставки памяти владимирского художника Виктора Дынникова войдут его произведения из семейной коллекции, а также из музейного собрания Центра пропаганды изобразительного искусства. Гости и жители Владимира могут познакомиться впервые со многими работами мастера, в том числе с его двухсторонними картинами (для них были специально изготовлены оригинальные стенды). Прикоснуться к миру художника можно и с помощью воссозданного рабочего места, а также витрин с его личными вещами.

В связи с опасной эпидемиологической ситуацией отменяется привычная официальная церемония открытия выставки с приглашением гостей. 31 июля в 16.00 начнется трансляция презентации выставки в официальной группе Центра пропаганды изобразительного искусства в социальной сети «ВКонтакте» и в 16.30 – «Фейсбуке». Для посетителей в залах Центра пропаганды изобразительного искусства выставка будет доступна с 31 июля до 30 августа.

Центр ИЗО: ул. Большая Московская, 24

Время работы: среда – воскресенье с 10.30 до 19.00

Цена билета — 50-100 руб.