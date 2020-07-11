Людей начали штрафовать за отдых с шашлыками

Расположившимся на берегу живописного водоёма туристам придется заплатить штраф. Административный протокол на отдыхающую компанию составили за разведение огня во время действия особого противопожарного режима. Любители кемпинга с палатками расположились недалеко от поселка Малыгино. На природе они вряд ли ожидали увидеть людей в форме. Однако сотрудники отдела надзорной деятельности по Ковровскому и Камешковскому районам совместно с представителями УВД города оружейников давно изучили излюбленные места отдыха местных жителей и отправились в рейд именно по ним.

— Здесь люди предпочитают отдыхать семьями, большими компаниями, приезжая для этого даже из соседней области. Не становятся преградой для обустройства кемпингов ни перекопанные дороги, ни запрет арендаторов земельного участка, — сообщает пресс-секретарь ковровской пожарной охраны Наталья Никитина.

По результатам рейда нарушителям правил безопасности в период особого противопожарного режима выписан штраф в размере 2000 рублей.

Особый противопожарный режим установлен в области с 26 июня. Причина — устойчивая жаркая погода с небольшим количество осадков. Уже две недели в регионе действуют ограничения. В частности жителям запрещено посещать леса, разводить открытый огонь на своих участках, готовить пищу на открытом огне, в том числе шашлык на мангале. Но останавливает это далеко не всех. В области уже выписано 76 протоколов об административных правонарушениях за сжигание мусора, неудовлетворительное содержание территорий и нарушение правил использования лесов.

— За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность: штраф на частных лиц в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, — напомнила пресс-служба регионального управления МЧС.

С начала противопожарного сезона в области произошло около 30 природных пожаров. Выгорели десятки гектаров земли и строения. Только за последние дни свидетелями крупного возгорания стали жители села Чаадаево Муромского района.

Полина Тарбеева

Фото Натальи Никитиной