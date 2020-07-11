Людей начали штрафовать за отдых с шашлыками

В области выписано 76 протоколов на отдыхающих с огоньком

Расположившимся на берегу живописного водоёма туристам придется заплатить штраф. Административный протокол на отдыхающую компанию составили за разведение огня во время действия особого противопожарного режима. Любители кемпинга с палатками расположились недалеко от поселка Малыгино. На природе они вряд ли ожидали увидеть людей в форме. Однако сотрудники отдела надзорной деятельности по Ковровскому и Камешковскому районам совместно с представителями УВД города оружейников давно изучили излюбленные места отдыха местных жителей и отправились в рейд именно по ним.

Здесь люди предпочитают отдыхать семьями, большими компаниями, приезжая для этого даже из соседней области. Не становятся преградой для обустройства кемпингов ни перекопанные дороги, ни запрет арендаторов земельного участка, — сообщает пресс-секретарь ковровской пожарной охраны Наталья Никитина.

По результатам рейда нарушителям правил безопасности в период особого противопожарного режима выписан штраф в размере 2000 рублей.

Особый противопожарный режим установлен в области с 26 июня. Причина — устойчивая жаркая погода с небольшим количество осадков. Уже две недели в регионе действуют ограничения. В частности жителям запрещено посещать леса, разводить открытый огонь на своих участках, готовить пищу на открытом огне, в том числе шашлык на мангале. Но останавливает это далеко не всех. В области уже выписано 76 протоколов об административных правонарушениях за сжигание мусора, неудовлетворительное содержание территорий и нарушение правил использования лесов.

С 26 июня введен особый противопожарный режим. Фото: nikatv.ru

За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность: штраф на частных лиц в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, — напомнила пресс-служба регионального управления МЧС.

С начала противопожарного сезона в области произошло около 30 природных пожаров. Выгорели десятки гектаров земли и строения. Только за последние дни свидетелями крупного возгорания стали жители села Чаадаево Муромского района.

Полина Тарбеева

Фото Натальи Никитиной

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