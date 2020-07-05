Лучший дом начали выбирать во Владимире

Во Владимире выберут лучший дом. О старте городского конкурса объявила мэрия. Проводится он в два этапа среди многоквартирных домов, которыми управляют ТСЖ, управляющие компании, жилкооперативы либо непосредственно сами собственники квартир. Победители конкурса (1-3 места) награждаются Дипломами администрации города Владимира. О денежном вознаграждении ничего не сообщается, хотя таковое в прежние годы практиковалось.

На первом в администрации районов города подаются заявки на участие. Затем определяются дома, занявшие три призовых места по каждому району в двух номинациях: лучший дом среди введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2014 года включительно и лучший дом, построенный после 1 января 2015 года. На втором этапе городская комиссия подведет итоги конкурса, исходя из набранной домами суммы призовых баллов, также в двух номинациях.

Итоги конкурса будут подведены в августе 2020 года.

В прошлом году список лучших домов областного центра возглавили многоквартирные дома № 26-г и 2-б по улице Верхняя Дуброва. Они набрали максимальное количество баллов в своей номинации. Ранее «Призыв» сообщал, что флористы высадили 3D-клумбу на Лыбедской магистрали.

Ольга Ефремова

Фото администрации г. Владимира