Лучшие локации Владимира и окрестностей для классной фотосессии

Неделю назад «Призыв» разыграл два сертификата на семейную фотосессию у фотографа Оли Симкиной. В этот вторник первый победитель конкурса — Ольга Лазарева – должна была воспользоваться сертификатом, но помешала погода. Съемки запланированы в Боголюбово. Об этой и других «фотогеничных» локациях Владимира и окрестностей, а также о том, как сделать классное фото или селфи на обычный смартфон, я поговорила с партнером акции Олей Симкиной.

— Привет! Я Оля Симкина. Всю сознательную жизнь жила я в Суздале, где помогала родителям на огромной плантации выращивать овощи, фрукты и ягоды. Мы их продавали. Однажды маме сказала, что, когда вырасту, стану фотографом! В ответ – лишь ухмылка. Ровесники копили на «тамагочи», а я на плёночный фотоаппарат Olympus. Купив, я ходила с ним везде, бегала проявлять плёнку в фотомастерскую, радовалась снимкам. Мама заболела, и я осталась в Суздале учиться на экономиста. Затем казначейство, переезд во Владимир, свадьба, «Сбербанк». Смерть мамы. Двое детей. Вечный поиск работы поближе к дому и с удобным графиком. Спасибо моему мужу, который поверил в меня как фотографа! Моя 15-летняя мечта начинает сбываться!

— Оль, ты не в первый раз будешь фотографировать в Боголюбово? Чем привлекает это место?

— Вообще-то, почти в первый. Вернее, во второй. Буквально день назад у меня была там первая съемка в жизни. Поехали туда в поисках новых живописных мест. А нашей победительнице локация понравилась, потому что она здесь живет. На том и договорились.

— А какие у тебя есть проверенные места? Что посоветуешь в качестве локации во Владимире или около него?

— Комиссаровский пруд, Загородный парк, пешеходная зона на Георгиевской, «Русская деревня». И, конечно, топ — это Суздаль и его окрестности.

— А в Суздале лучше фотографироваться зимой или летом?

— Суздаль прекрасен и весной, и летом, и осенью, и даже зимой. Тихие улочки, где мало людей, река, небольшие холмы, с которых открывается невероятный вид, мосточки. Гуляя, можно встретить и рыбака, рядом с которым сидит кошка в ожидании рыбки, и козочек, и коров. Детям, особенно городским, всё это очень нравится. Есть разные средства передвижения, которые можно использовать для съёмки: карета, ладья, речной трамвайчик, сапборды и каяки, катамараны.

— А почему ты назвала пешеходку во Владимире?

— Георгиевская хорошо подходит для лав-стори, где можно бродить по брусчатке и ловить влюбленные взгляды.

— Лав-стори ты тоже снимаешь?

— Да, я специализируюсь на семейных фотосетах, но работаю и на индивидуальных сессиях, лав-стори. Хочется попробовать стиль ню.

— Очень интересно. Расскажи подробнее, как ты видишь фотосессию с обнаженной натурой и какой планируешь получить результат?

— Тема ню очень привлекает своей загадочностью, своими секретами. У каждой девушки, у каждой пары должны быть такие фото. Желающие есть! Есть смелые пары! Надо лишь преодолеть грань личных запретов. Гораздо интереснее получить на выходе картинки естественной красоты со складками и шрамами, чем обработанный глянцевый блеск. Но работать буду, разумеется, по запросу.

— Давай вернемся к локациям. Пруд на Комиссарова – довольно необычное место. Почему выбор пал на него?

— На Комиссаровском пруду сделали мостик и спуски к воде красивые, очистили водоем. Есть уточки. Семейные съёмки там проходят на ура. Пруд, мостик и газонную травку еще можно поснимать на территории «Русской деревни». А любителям более дикой природы я советую отправиться в Загородный парк. Лес, озеро, съёмки на закате там завораживающие.

— Закат, безусловно, в приоритете для фотосессий. А что насчет утра и дня?

— Самое лучшее время для фотосессий в июле — это вечернее, когда мягкий свет, закатное солнышко. С 18.30 до 20.45. Одну из своих первых фотосессий я проводила в полдень. Сейчас я бы выбрала другое время, но тот день вообще не задался. 2018 год. Начало фотодеятельности, семейная съёмка. Пока выходила из машины, прищемила дверцей самый рабочий для фотографа палец правой руки так сильно, что он посинел. Клиентам сказала, что ерунда. Потом у меня сбились настройки кадрирования, я не смогла быстро исправить это, поэтому отходила дальше положенного, хотя отработала бодрячком. А дома у меня была истерика из-за боли, из-за непонятных настроек. Я даже боялась смотреть, что получилось. Семья, кстати, осталась довольна результатом. Они даже разрешили опубликовать некоторые фото.

— О, настройки – это очень интересно. Когда уже фотоаппарат научится делать красиво автоматически?

— Автоматический режим не для меня, я полностью работаю на ручных настройках. Даже камеры современных смартфонов поддаются настройкам. И в итоге получаются фотографии очень хорошего качества. У многих фотографов есть пакет для клиентов — мобильная фотография. Видела работы с телефона, даже не поверила. Но мастер знает, как кадрировать, знает, как соблюсти пропорции, знает, как выставить температуру, сделать оттенок, подкрутить свет, убрать тени, сделать кадр более сочным или насыщенным, а быть может, даже сделать в дымке. В мобильном телефоне уже давно можно установить приложения для обработки фотографий, не используя компьютер или ноутбук.

— А еще на телефон удобно делать селфи. Помню, лет 15 назад над этим смеялись. Был мем, что я «настолько классная, что меня даже некому сфотографировать». А сейчас селфи в порядке вещей. Что ты думаешь по этому поводу как профессиональный фотограф?

— Я с селфи не дружу. Но люди, которые делают селфи, обычно выбирают один кадр из 99. В итоге сами находят свою «рабочую» сторону, понимают, как свет ложится на их лицо. А ещё камеры «замыливают», поэтому так многим нравятся эти фото (морщинки, прыщики исчезают). Также в телефоне можно включить опцию «портрет». И замылен окажется фон. А значит, можно не беспокоиться о бардаке на заднем плане.

— Ну и для логичного завершения нашей истории давай опять вернемся к локациям, которые не придется мылить. Что посоветуешь, если хочется всех удивить?

— На стройке, на мосту в Мостострое, на заправках, у самолёта в Павловском Суздальского района, в ромашках, в стогах сена, в кукурузе, во ржи. Люблю фотографировать пикник с определённой атрибутикой. Фотосессия в воде подойдет молодой и стройной секси-герл. В песках на карьерах с мыльными пузырями, с любимыми цветами, в машине, на природе, где можно пожарить маршмелки. Идей масса.

Мы с Олей надеемся, что этот текст не только поможет вам выбрать красивое и небанальное место для фотосессии, но и сделать шаг навстречу мечте!

Юлия Назарова

Фото из архива Ольги Симкиной