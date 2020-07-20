Лисичковый бум начался в лесах Владимирской области

В лесах Владимирской области начался настоящий лисичковый бум. Фото полных корзинок рыжих грибов заполонили социальные сети. Жители региона охотно делятся результатами «тихой охоты». При этом места, где удалось собрать хороший урожай, знающие люди не раскрывают. Максимум — сообщение о районе.





Опытные люди знают, что обыкновенную лисичку легко найти в хвойных и смешанных лесах. Гриб хорошо заметен благодаря своей яркой окраске. Растут они большими группами. А поэтому заметив один гриб, оглядитесь, где-то спрятались еще. Если пошевелить палкой, набрать можно целую корзину. И сейчас установилась идеальная погода для сбора этих грибов. Появляются лисички очень часто именно после грозовых дождей.

— Для всех грибов основные условия роста — это влага и тепло. Сильную жару они не переносят, +16…+19 градусов и осадки — это оптимальные условия. Сейчас установилась идеальная погода для развития и размножения всех грибов в целом, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Что касается лисичек, то этот гриб встречается с середины лета и до поздней осени. И его плодовые тела, как правило, не поедаются. Хотя этот гриб не ядовит. Но грибные комарики и мухи его не трогают. Они остаются целыми на все время развития плодовых тел. В отличие, например, от других грибов, которые могут быть подвержены поеданию различными беспозвоночными.

После дождей грибов может стать еще больше.

Специалист говорит, что грибов в этом году много как никогда. И то, что мы наблюдаем сегодня, еще не предел. Пик активности только ожидается. Теплая и влажная погода уходить не собирается. А значит, любителям «тихой охоты» стоит запасаться корзинками. А вот куда направиться в лес — хорошо знает главный редактор «Призыва».

— Грибы в нашей области обычно появляются неравномерно: в Ополье, где больше лиственных лесов и дожди увлажняют землю быстрее, — раньше, а в южных районах с их глухими сосняками — позднее, — говорит Николай Лившиц. — Причём первые серьёзные грибы — белые, подберезовики — высыпают в июне. Это так называемые колосовики, которые появляются на небольшой срок — неделю, от силы две. Потом — затишье, и вот уже с середины июля массово идут разные грибы: лисички, маслята, подберёзовики, подосиновики, чуть позже — белые. Нынешнее лето было жарким, лес стоял сухой, но недавние грозы поправили дело. И грибы, что называется, попёрли, причём более всего лисичек, и растут они что в хвойных лесах, что в лиственных. Дождливая погода, говорят, сохранится, а значит, дай бог, наберём в этом году и других грибов.

Грибники со стажем уверены, что за полными корзинами стоит направиться на юг и восток Владимирской области. На сайте «Грибы собираем» выделяют 10 основных мест хорошего урожая. Если вы только думаете, куда поехать, запоминаем. Лучшие места для сбора грибов в Александровском, Ковровском, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Юрьев-Польском, Меленковском и Собинском районах. А если ехать далеко от Владимира не хочется, тогда деревня Шепелево — ваш вариант.

Грибов много, но собрать их не так-то просто, говорят те, кто уже выходил на «тихую охоту». Любителям гулять по лесу с корзинкой стоит заранее приготовиться к атаке… насекомых. Спрей от комаров не помешает.

— В лесу полно грибов — лисички, подосиновики, подберезовики. Но комары просто зверски лютые. Такого озверения я от них не ожидал — стоит на секунду встать, и все открытые части тела становятся черными от комаров, — написал на своей странице в социальных сетях Александр Корольков.

Тем, кто за грибами ходит в магазин или на рынок, в этом году искать лисички тоже не придется. Торгуют ими везде. Вдоль дорог и на городских ярмарках. Цена вопроса — от 100 до 130 рублей за литр. То есть обычное пятилитровое ведерко обойдется в полтысячи. Но можно и поторговаться. Урожай хороший, а значит, продавец может диктовать свои цены.

Ранее «Призыв» сообщал, что клубника и черника подешевели и продаются в изобилии.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»