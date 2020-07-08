Лишённый прав мотоциклист насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП с участием двухколесного транспорта произошло вчера вечером на Муромском шоссе в Судогде. По предварительным данным, 30-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Волга», двигавшимся в попутном направлении и поворачивавшим налево. От удара мотоцикл отбросило на обочину, и он наехал на пешехода. От полученных травм пешеход, 57-летний мужчина, скончался в медицинском учреждении.

Водитель мотоцикла также получил травмы и был госпитализирован.

— При оформлении ДТП установлено, что водитель мотоцикла лишён права управления транспортными средствами, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По данным ведомства, в текущем году с участием водителей мотоциклов, скутеров и мопедов уже произошли 93 аварии. Травмы получили 105 человек, 9 человек погибли.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств строго соблюдать правила. Впрочем, о безопасности не стоит забывать и другим участникам дорожного движения. Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия Владимира отказалась от установки новых островков безопасности. В ходе летней кампании по ремонту и благоустройству дорог ни одной такой конструкции на нерегулируемых пешеходных переходах в городе больше не появится.

Ольга Ефремова

Фото: vestivrn.ru