Липовые аллеи высадят на улицах Верхняя и Нижняя Дуброва

Во Владимире в рамках муниципальной программы до конца сезона высадят 170 деревьев. Уже в начале августа аллеи из 3-метровых лип появятся в районе улиц Верхняя и Нижняя Дуброва. На октябрь запланирована высадка 140 полутораметровых лип в разных районах города, сообщает городская мэрия. Таким образом в этом году в общей сложности будет высажено около 300 новых деревьев.

Часть посадок уже проведена. У Соловьиного пруда была высажена аллея из туй у домов № 2а и 4а по улице Студенческой. По просьбам жителей домов на улице Верхняя Дуброва и проспекте Ленина были высажены две аллеи лип.

В Центральном парке с участием спонсоров появилась аллея сирени, а на Театральной площади — туи.

Радуют горожан и яркие цветники, клумбы и цветочные инсталляции, высаженные специалистами МКУ «Благоустройство». Как и в прошлом году, цветы во Владимире были посажены на площади около 7,5 тысячи квадратных метров. Около 1000 квадратных метров клумб занято под двойную посадку, где цветы высаживаются дважды в год — весной и осенью. Флористическими композициями украшены все основные городские площади, парки, скверы.

Ранее «Призыв» сообщал, что при благоустройстве парка «Добросельский» была скорректирована траектория аллей и прогулочных дорожек. Это позволит сохранить зеленые насаждения.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru