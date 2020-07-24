Лето возвращается во Владимирскую область

Долгожданное летнее тепло вернется во Владимирскую область. Мощный циклон, принесший похолодание и проливные дожди, начнет отступать. Уже завтра температура будет повышаться. В субботу днем ожидается +21 градус, в воскресенье еще теплее — до +23 градусов. На следующей неделе такая тенденция продолжится.

Во вторник популярные погодные сервисы сулят +26 градусов.

Как рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, начиная с выходных, лето вернет свои позиции, сократится количество осадков, увеличится число солнечных дней. Что касается предварительного прогноза на август, то последний месяц лета ожидается теплее обычного.

— Август в целом будет по температурному фону немного выше климатической нормы, порядка 1-1,5 градуса, норма для августа по температуре — 12 градусов ночью, 21,5 градуса днем. То есть температурный фон будет варьироваться от 9 до 14 градусов в ночные часы и днем 20-25 градусов, – добавил Евгений Тишковец.

При этом, по словам синоптика, 30-градусная жара уже вряд ли случится. Ранее «Призыв» рассказывал о пляжах близ Владимира, где можно отдохнуть с детьми.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»