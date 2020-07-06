Ленин на Соборной площади сменил… Ленина

5 июля 1925 года во Владимире на Соборной площади был установлен первый в городе памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Скульптура перед зданием городского банка оказалась в числе первого десятка установленных в первый год после смерти Ленина. Но это был не первый памятник конкретно на этом месте и, что интересно, не последний. Подробнее о чехарде сменяющихся скульптур на одном постаменте читайте в нашем материале.

Памятник царю-освободителю от Опекушина

Первоначально перед зданием Владимирского отделения Государственного банка, возведенного в 1900 году, стоял памятник императору Александру II. Таким образом городская дума хотела выразить искренние чувства своей признательности и глубокого уважения за все, сделанное царем-освободителем для отечества, за его великие реформы. Не имея достаточно своих средств на сооружение памятника, дума обратилась с просьбой о содействии к разным учреждениям и лицам и всюду встретила горячее сочувствие.

Дворянство и земство, купечество и мещанское общество, частные лица ассигновали значительные суммы на сооружение памятника.

Когда необходимые средства были собраны, выбрали проект памятника. Его автором стал русский скульптор, академик и действительный член Императорской Академии художеств Александр Опекушин, известный нам по памятнику Пушкину в Москве.

Открытие памятника состоялось к 300-летию Дома Романовых 24 августа (6 сентября по новому стилю) 1913 года. Он представлял собой бронзовую во весь рост фигуру императора Александра II с непокрытой головой в порфире. Левая рука его положена на державу, в правой — свиток. Фигура стояла на двухъярусном пьедестале со ступеньками, выполненном по проекту владимирского городского архитектора Сергея Жарова. Изготовлен пьедестал из красного финляндского гранита, по углам его — четыре тумбы шведского лабрадора, на них первоначально были четыре бронзовых орла, соединенных такими же гирляндами.

«Страшная» Свобода

После Октябрьской революции памятник Александру II был демонтирован в соответствии с декретом СНК РСФСР от 12 апреля 1918 года «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработка проектов памятников Российской Социалистической революции». К 1 мая 1918-го на освободившемся постаменте из красного гранита была установлена статуя Свободы. Поскольку на Сормовском чугунолитейном заводе, куда был сделан срочный заказ, готовой статуи из чугуна не оказалось, пришлось ограничиться гипсовой отливкой, представлявшей собой необъятную бабу с красной электрической лампочкой в руке. Внизу стояла подпись: «III интернационал». Граждане переделали ее в «интерцентрал».

Простояла эта статуя весьма недолго. Как утверждают очевидцы событий тех лет, при первых же дождях она раскисла, разбухла, накренилась набок и упала, оставив после себя кучу какого-то серого, безобразного месива.

11 октября 1923 года газета «Призыв» писала: «Все с чувством страха вот уже несколько лет смотрят на обелиск на площади Свободы, который, основательно одряхлев и покривившись, служит «детской каланчой», а внутри его — «антигубздравовское» состояние. Статуя «Свободы» против ГФО (Губфинотдела) сейчас похожа на какую-то древнюю женщину. Нужен новый памятник Великой Октябрьской Революции, выявляющий борьбу и победу пролетариата и имеющий в своем центре вождя мировой революции – товарища Ленина. Самую же площадь следует переименовать в площадь имени Октябрьской Революции…».

Ленин с указующей не туда рукой

Тут как раз скончался Ленин, и это событие ускорило появление нового памятника на царском постаменте. В траурные дни 1924 года Владимирская губернская комиссия по увековечению памяти В.И. Ленина вынесла решение о постановке памятника вождю в центре Владимира. Его автором стал Алексей Котихин, молодой рабочий Ковровского инструментального завода. Отливка памятника из благородной венской бронзы делалась в Москве на литейно-скульптурном заводе. Эмблемы труда – серп и молот – по углам постамента, выполненные взамен царских двуглавых орлов, выточены из гранита.

Бронзовая фигура Ильича была выполнена в полный рост, без головного убора, в жилетке и пиджаке, с вытянутой рукой. На постаменте сделали надпись: «Ленину, рабочие и крестьяне Владимирского уезда». Сзади проставили дату: «5 июля 1925 года». Именно в этот день состоялось торжественное открытие памятника революционному вождю на центральной городской площади, уже переименованной в площадь Свободы.

Ленин идеологически выдержанный

Этот вариант памятника простоял лишь 25 лет. Ночью 21 июля 1950 г. он был заменен на другой — работы скульптора Николая Шильникова. Сделано это было без всякой помпы, поэтому многие утром даже и не заметили подмены. Разница между скульптурами состояла лишь в том, что фигура с простертой вперед, к Успенскому собору, правой рукой Ленина была заменена на фигуру с рукой, опущенной вниз.

Общая высота нынешнего памятника — 6 метров 16 сантиметров, высота фигуры Ленина — 2 метра 10 сантиметров.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: tourism33.ru