Легендарный мотофестиваль «На шестой передаче» пройдет под Суздалем

Легендарный мотофестиваль «На шестой передаче» (18+) пройдет под Суздалем с 24 по 26 июля. Место встречи прежнее — берег Нерли в селе Менчаково. В этом году на сцену выйдут 16 групп из Москвы, Иваново, Ярославля, Владимира и других городов: «Мамульки Бенд», «Черный квадрат», «Вне трафика», «Косогор», «Лишний повод», «Alien Garden» и другие. А хедлайнером мотофестиваля в этом году станет группа «7Б».

Хедлайнером мотофестиваля станет группа «7Б».

Мотофестиваль «На шестой передаче» — одно из крупнейших музыкальных событий во Владимирской области. Первое мероприятие состоялось в 2007 году. С тех пор масштабы фестиваля растут, как и его популярность. За прошедшие годы он приобрел статус международного. На сцену в разные годы выходили такие группы, как «Монгол Шуудан», «Черный кофе», «Агата Кристи», «Ария». Подробности программы этого года ищите в группе мотофестиваля.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области на этой неделе разрешили работать кафе и ресторанам. Конечно, с соблюдением целого ряда условий.

Елена Пляскина

Фото группы «Мотофестиваль «На шестой передаче»