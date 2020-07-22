Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» записал аудиогид по Суздалю

Актер проведет экскурсию с шутками и прибаутками

Популярный советский и российский актер театра и кино, лауреат государственной премии Виктор Бычков стал голосом аудиогида по Музею деревянного зодчества. Со своей работой актер справился мастерски. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике уверены, что аудиогид понравится гостям. Написали его в народной манере, в лёгкой подаче, с шутками и прибаутками. Под стать самому известному герою Виктора Бычкова – легендарному егерю Кузьмичу из «Особенностей национальной охоты» и «Особенностей национальной рыбалки». Название тоже взяли соответствующее – «Закавыки деревянного зодчества».

Суздаль, Музей деревянного зодчества

Фото «Призыва»

Мы решили, что озвучить аудиогид должен совершенно особенный человек. Было много вариантов, но мнение было единым. Это должен сделать наш замечательный, полюбившийся герой Кузьмич, — уточнила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Звукорежиссером проекта стал также маститый кинодеятель – профессор Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, лауреат Государственной премии России, лауреат премии «Ника» Сергей Николаевич Соколов.

Над текстом аудиогида трудились сотрудники музея – Надежда Максимова, Елена Любар, Александр Капусткин.


Работа над созданием «электронных рассказчиков» будет продолжена, а аудиогид по Музею деревянного зодчества в ближайшее время переведут на английский язык. Туристы уже могут воспользоваться новой услугой. При этом в пресс-службе ВСМЗ уточняют, что предоставляется она при строгом выполнении требований Роспотребнадзора. Гостям музейного комплекса выдают одноразовые наушники и гигиенические салфетки.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Суздале состоится первый фестиваль уличных театров. Яркое событие запланировано на 15 августа.

Ольга Ефремова 

Фото пресс-службы ВСМЗ

 

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