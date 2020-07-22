Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» записал аудиогид по Суздалю

Популярный советский и российский актер театра и кино, лауреат государственной премии Виктор Бычков стал голосом аудиогида по Музею деревянного зодчества. Со своей работой актер справился мастерски. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике уверены, что аудиогид понравится гостям. Написали его в народной манере, в лёгкой подаче, с шутками и прибаутками. Под стать самому известному герою Виктора Бычкова – легендарному егерю Кузьмичу из «Особенностей национальной охоты» и «Особенностей национальной рыбалки». Название тоже взяли соответствующее – «Закавыки деревянного зодчества».

— Мы решили, что озвучить аудиогид должен совершенно особенный человек. Было много вариантов, но мнение было единым. Это должен сделать наш замечательный, полюбившийся герой Кузьмич, — уточнила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Звукорежиссером проекта стал также маститый кинодеятель – профессор Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, лауреат Государственной премии России, лауреат премии «Ника» Сергей Николаевич Соколов.

Над текстом аудиогида трудились сотрудники музея – Надежда Максимова, Елена Любар, Александр Капусткин.





Работа над созданием «электронных рассказчиков» будет продолжена, а аудиогид по Музею деревянного зодчества в ближайшее время переведут на английский язык. Туристы уже могут воспользоваться новой услугой. При этом в пресс-службе ВСМЗ уточняют, что предоставляется она при строгом выполнении требований Роспотребнадзора. Гостям музейного комплекса выдают одноразовые наушники и гигиенические салфетки.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Суздале состоится первый фестиваль уличных театров. Яркое событие запланировано на 15 августа.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы ВСМЗ