Крещение Руси: что вы о нем знаете?

28 июля в России отмечается День крещения Руси. Это событие неразрывно связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. В некоторых летописях упоминается, что наш город был основан именно этим человеком во время его восточного похода на булгар около 990-992 года. Как раз 28 июля Русская православная церковь отмечает день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015). Она и выступила с предложением придать государственный статус этой дате и была услышана властями. 1 июня 2010 года президент России подписал закон, которым официально был установлен праздник в честь «исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности». А что вы знаете про Крещение Руси? Проверьте себя с помощью этого теста!

В каком году началось Крещение Руси? 988 1008 1018 Правильно! Неправильно! - Какой веры придерживалась Русь до введения христианства? Каталицизм Язычество Ислам Правильно! Неправильно! - Какое государство оказало самое сильное влияние на Русь при принятии христианства? Хазарский каганат Волжская Булгария Византийская империя Правильно! Неправильно! - Кто из князей крестил Русь в христианство? Ярослав Мудрый Владимир Мономах Владимир Красное Солнышко Правильно! Неправильно! - Что советовали сделать князю Владимиру бояре и старцы, чтобы не ошибиться при выборе веры? Познакомиться с богослужением Поститься 40 дней Бросить жребий Правильно! Неправильно! - Где крестился сам князь Владимир? Киев Корсунь (Херсонес) Владимир Правильно! Неправильно! - В какой реке проходило первое массовое крещение Руси? Волга Днепр Клязьма Правильно! Неправильно! - Какая славянская княгиня приняла христианство за 30 лет до князя Владимира? Ольга Рогнеда Анастасия Правильно! Неправильно! - Какой город до XII века сопротивлялся введению христианства на Руси? Суздаль Владимир Муром Правильно! Неправильно! - В каком городе находятся сразу два памятника Владимиру Крестителю? Киев Москва Владимир Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о Крещении Руси? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook