Крещение Руси: что вы о нем знаете?

28 июля отмечается начало русского православия

28 июля в России отмечается День крещения Руси. Это событие неразрывно связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. В некоторых летописях упоминается, что наш город был основан именно этим человеком во время его восточного похода на булгар около 990-992 года. Как раз 28 июля Русская православная церковь отмечает день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015). Она и выступила с предложением придать государственный статус этой дате и была услышана властями. 1 июня 2010 года президент России подписал закон, которым официально был установлен праздник в честь «исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности». А что вы знаете про Крещение Руси? Проверьте себя с помощью этого теста!

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