Космический колокол установят в Киржачском районе

На колокольне Свято-Андреевского храма в Киржачском районе установят колокол, отлитый в память о герое-космонавте, человеке, первым вышедшем в отрытый космос, Алексее Леонове. Церемония поднятия колокола и молебен состоятся завтра, 15 июля, в полдень. Дата выбрана не случайно. Ровно 45 лет назад в этот день советский космонавт во второй раз поднялся на орбиту на космическом корабле «Союз-19». В этом полете впервые в мире была осуществлена стыковка с американским кораблем «Аполлон».

Свято-Андреевский храм находится близ места гибели первого космонавта Юрия Гагарина. На колокольне храма расположена звонница с девятью колоколами, каждый из которых носит имя одного из советских и российских космонавтов. Алексей Леонов в числе других первопроходцев Вселенной принимал непосредственное участие в восстановлении храма: в частности, по его эскизам выполнена часть росписей внутри.

Как космонавт Алексей Леонов связан с Владимирской областью? Проверить свои знания вы можете, пройдя тест «Призыва».