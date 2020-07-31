Коронавирусом за сутки заболели 23 человека

Во Владимирской области за минувшие сутки зафиксированы 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее на одного заболевшего в регионе было меньше. Тенденция к снижению инфицированных отмечалась также в течение всей недели. И вот опять произошел рост.

В лидерах по числу инфицированных за сутки вновь Гусь-Хрустальный. Вместе с Меленковским районом он показал наибольший прирост — сразу по четыре заболевших. Во Владимире и Муромском районе заразились по 3 человека. В статистику распространения инфекции в Ковровском районе добавились 2 человека. Такая же цифра у Кольчугинского, Петушинского и Юрьев-Польского районов. Меньше всего за сутки заболевших в Судогодском районе — один человек. Таким образом, за сутки коронавирус подтвердили у жителей 9 районов области.

Всего за время пандемии заболели 5586 человек.

Количество активных носителей коронавируса также продолжает расти. На данный момент болеют 284 жителя Владимирской области. Вчера этот показатель равнялся 275. Еще трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли во Владимирской области. Всего же не пережили болезнь 139 владимирцев. За сутки закрыли больничный 11 пациентов.

Из-за коронавируса во Владимирской области все еще официально действует масочный режим. Имеют ли право не пускать и не обслуживать покупателей без индивидуальных средств защиты (СИЗ) в торговых центрах и магазинах? На этот вопрос Роспотребнадзор ответил здесь.

Ольга Ефремова

Фото: mybryansk.ru