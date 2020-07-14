Коронавирусом мог переболеть каждый десятый житель области

Коронавирусом мог переболеть примерно каждый десятый житель Владимирской области. Такие выводы можно сделать из результатов исследований популяционного иммунитета. Данные публикуются на сайте регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Согласно приведенной таблице тест на антитела сдали 3 067 человек. И только у 10% из них обнаружен иммунитет к COVID-19. Эти люди, скорее всего, переболели опасной инфекцией бессимптомно.

Для сравнения, в Москве исследования на антитела прошли уже в несколько этапов. Защита перед коронавирусом сформировалась у 21,7% жителей мегаполиса. У нас цифры скромнее. Да и выборка куда меньше. Исследование в основном прошли люди от 25 до 50 лет. По пожилым жителям области и детям данные, скорее всего, не совсем корректные. При этом изначально планировалось охватить все возрастные группы — от года до 70 лет и старше.

Анализы на антитела отбирались с 23 июня по 3 июля.

Участникам тестирования надо было заполнить анкеты и ждать вызов. Уже известно, что не все желающие смогли принять участие в тестировании. При этом, сколько всего человек подали заявки, не уточняется.

— Мы с мужем два раза заполняли анкеты: когда стало известно про тестирование и когда его продлили, — рассказала «Призыву» жительница областного центра Ольга. — При этом нам никто не перезвонил и не написал. А мы хотели перед отпуском узнать, есть у нас иммунитет против COVID-19 или нет. Теперь едем на свой страх и риск отдыхать.

Согласно опубликованных данным, во многих случаях антитела одновременно обнаруживались сразу у обоих супругов и их детей. В таблице их номера расположены по порядку и помечены синим цветом. За время пандемии официально заболели 5006 жителей области. Выздоровели почти 4 тысячи человек.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС