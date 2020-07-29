Конкурс «Самая красивая деревня» поставил рекорд по количеству участников

Популярность регионального смотра-конкурса «Самая красивая деревня» растет, а вместе с нею и количество участников. В этом году за это почетное звание будут сражаться сразу 99 населенных пунктов. Это рекорд. Год назад участников было 97. Дело в том, что к заявленным ранее 91 селу и деревне добавились еще 8 населенных пунктов. По техническим причинам они не смогли в установленные сроки подать заявки на участие.

— С учётом того, что конкурс уже можно назвать народным, председателем оргкомитета Вячеславом Юрьевичем Картухиным принято решение об их включении в общий конкурсный список, — рассказал «Призыву» представитель организаторов конкурса Павел Сидоров. — Теперь главное, чтобы пандемия не испортила смотр. Комиссия должна объехать 99 населенных пунктов.

Оргкомитет побывает лично в каждом селе и деревне до конца августа.

Напомним, что заявки на участие принимались в трех категориях: населенные пункты численностью до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей. Лучший из лучших станет обладателем Гран-при и удостоится звания «Самая красивая деревня Владимирской области».

Гран-при принесет 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов. Призовые средства жители деревень и сел могут направить на благоустройство.

Конкурс «Самая красивая деревня» проводится во Владимирской области уже в шестой раз. Главный приз в прошлом году достался селу Усолье Камешковского района.

Ранее «Призыв» сообщал, что дотации на благоустройство сельских территорий получат 11 муниципальных образований Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»