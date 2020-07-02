Комиссия Владимирского УФАС России признала администрацию муниципального образования Вязниковский район Владимирской области нарушившей Закон о защите конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрело дело, возбужденное в отношении администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской области, по признакам нарушения части 3 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

В ходе рассмотрения возбужденного дела установлено, что администрацией муниципального образования Вязниковский район в 2018 году в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2020 годах» за счет средств местного и областного бюджетов проводились мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 2019 году указанные мероприятия проводились в рамках областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области».

Для реализации указанных Программ, Администрацией были проведены электронные аукционы, предметом каждого из которых являлось приобретение жилых помещений (квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – по семь квартир в каждой закупке.

По результатам рассмотрения дела Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях Администрации признаков нарушения части 3 статьи 17 Закона о защите конкуренции, которые выразились в закупке жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда одним лотом по контрактам нескольких функционально и технологически несвязанных самостоятельных объектов недвижимости, что привело (или могло привести) к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.