Комиссия Владимирского УФАС России признала администрацию Краснопламенского сельского поселения Александровского района и гражданина «Р…» нарушившими п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрело дело, возбужденное в отношении администрации Краснопламенского сельского поселения Александровского района Владимирской области и гр. «Р…»., по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

В ходе рассмотрения возбужденного дела установлено, что администрацией Краснопламенского сельского поселения до проведения электронного аукциона на приобретение жилого помещения для нужд муниципального образования с будущим победителем гр. «Р…» было заключено письменное соглашение о порядке взаимодействия при покупке квартиры.

Согласно Соглашению Администрация имела необходимость и намерение купить у гр. «Р…» жилое помещение – квартиру по предварительно согласованной ценой.

По результатам рассмотрения данного дела Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях Администрации и гр. «Р…» признаков нарушения п. 1 ч. 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, которые выразились в заключении до проведения торгов письменного соглашения о порядке взаимодействия при осуществлении действий при покупке квартиры для нужд муниципального образования, что привело и (или) могло привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для отдельного участника.