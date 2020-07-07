Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «ТАЛАССА» на действия заказчика и организатора торгов — ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «ТАЛАССА» на действия заказчика ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» при проведении открытого аукциона в электронной форме на разработку научно-проектной документации для проведения работ по реставрации в целях сохранения объекта культурного наследия федерального значения Богородице-Рождественский собор («Рождественский собор, 1222-1225, 1528-1530-е годы» Ансамбль Рождественского собора и Архиерейского дома XIII-XIX века) по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Кремлевская, д. 20.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях заказчика ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.