Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «ТАЛАССА» на действия заказчика и организатора торгов — ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» признана обоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «ТАЛАССА» на действия заказчика ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» при проведении открытого аукциона в электронной форме на разработку научно-проектной документации для проведения работ по реставрации и приспособлению в целях сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Золотые ворота с надвратной Ризоположенской церковью» («Золотые ворота», 1164 г.) по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Московская 1-а.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела № 033/07/3-575/2020.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях заказчика ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Комиссией Владимирского УФАС было выявлено нарушение Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана обоснованной.