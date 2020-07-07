Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Форест Профиль» на действия ОА «Газпром газораспределение Владимир» при проведении запроса предложений в электронной форме признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Форест Профиль» на действия ОА «Газпром газораспределение Владимир» при проведении запроса предложений в электронной форме по отбору организации для заключения договора на выполнение работ по расчистке участка трассы от лесных насаждений для проведения строительно-монтажных работ по объекту: «Межпоселковый газопровод высокого давления пос. Искра — д. Тургенево – д. Сущево — д. Лобково — д. Осташкино — д. Дворики Александровского района Владимирской области».

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях ОА «Газпром газораспределение Владимир» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.