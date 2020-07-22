Кофе, Гейне и феминитивы: разрешится ли гендерный спор в русском языке?

Плакса, тюль, мозоль. Какого рода эти слова? Пожалуй, не каждый носитель языка с ходу даст правильный ответ. А уж ситуация с родовой принадлежностью слова «кофе» и вовсе вызывает ожесточенные споры. В чем особенности использования категории рода в русском языке? Прав ли был Александр Сергеевич Пушкина назвав лебедя лебедью и почему при переводе на русский язык стихотворения немецкого поэта Генриха Гейне сосна вдруг стала стала дубом? Или кедром. Но сосной ей остаться было точно не суждено. А еще нужны ли русскому языку блогерши, поварихи и врачихи? О курьезах и спорных моментах, связанных с определением рода в нашем языке, рассказывает кандидат филологических наук Татьяна Ковалева в новом выпуске нашего лингвистического проекта. Смотрите видео.

Добрый день! Я кандидат филологических наук Татьяна Ковалева. Сегодня мы продолжим серию программ, посвященных русскому языку, и подискутируем о категории рода.

Плаксы и ябеды

Категория рода – одна из важнейших для имен в русской грамматике. Имена существительные относятся к мужскому, женскому, среднему или общему роду. Общий род объединяет слова, которые называют лиц по характерному действию или свойству. Например, плакса, ябеда, злюка. Интересно, эти слова-хамелеоны в предложении могут проявить как мужской, так и женский род. Сравним: Она главная заводила в классе или Заводилой был он.

А есть и неопределившиеся

У некоторых существительных наблюдаются колебания в определении рода. К примеру, словарная форма рельс мужского рода и разговорное слово рельса – женского, банкнот и банкнота. В ряде случаев определить род трудно даже носителю языка. Какого рода мозоль, вуаль, тюль, лебедь?

Мозоль и вуаль – женского, тюль – мужского, а лебедь может употребляться как в мужском роде, так и в женском: Глядь — поверх текучих вод Лебедь белая плывет или Улететь в края счастливые Лебедь не мог.

Кенгуру пошел в метро

Особенно сложно определить род несклоняемых существительных. В этом нам поможет знание некоторых закономерностей. Во-первых, несклоняемые неодушевленные существительные, как правило, относятся к среднему роду: такси, кино, какао. Несклоняемые слова, обозначающие лиц мужского пола или названия животных, относятся к мужскому роду (кенгуру, маэстро, шансонье), а слова со значением лиц женского пола – к женскому роду (фрау, мисс и др.). Во-вторых, у несклоняемых географических названий род определяется по родовому слову: олимпийский Сочи (Сочи – это город, значит, род мужской), далекий Токио, бурная Миссисипи.

Какого рода слово «кофе»

Словари указывают нам, что кофе мужского рода, но в разговорной речи допустимо (то есть не является ошибкой) употребить его в среднем роде. Не побоюсь этого примера: крепкое кофе и крепкий кофе.

И это совсем не нововведение: о допустимости среднего рода слова кофе говорит «Русская грамматика» 1980 года.

В русский язык слово «кофе» пришло в XVII веке из английского или голландского языка, а туда – из арабского. Любопытно, что в XVIII веке слово имело многочисленные вариации: «кофий» и «кофей», «кофь» и «кофе», «кохей» и «кафе». Такое многообразие вносило путаницу в определение рода. Так, кофий и кофей были словами мужского рода, а кофе употреблялось в мужском и среднем. В XX веке в речи стал преобладать несклоняемый вариант. А несклоняемые неодушевленные существительные в русском языке традиционно относятся к среднему роду. Кроме того, сработала грамматическая аналогия: почему поле и море, которые оканчиваются на -е, среднего рода, а кофе – нет? Все эти факторы дают основания относить кофе к среднему роду. Однако пока он допустим только в разговорной речи.

Как дуб заменил сосну

Интересная история о переводе стихотворения Генриха Гейне рассказана Львом Успенским в книге «Слово о словах». У немецкого поэта есть стихотворение «Сосна и пальма» о разлученных возлюбленных: Фихтенбаум, или сосновое дерево, на далеком севере тоскует по прекрасной южной возлюбленной Пальме, ведь в немецком языке сосна (der Fichtenbaum) – мужского рода, а пальма – женского.

Это стихотворение переводит русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…» Однако у него не получается передать сюжет о разлуке возлюбленных, ведь в русском языке сосна и пальма – женского рода. Вместо этого у Лермонтова рождается лирический текст об одиночестве. Существуют и более точные переводы. Например, Федор Тютчев заменил сосну на кедр, а Афанасий Фет использовал дуб.

Нужны ли нам феминитивы?

Сегодня категория рода вновь в центре внимания в связи с ростом употребления феминитивов, обусловленным психологическими и социальными факторами – стремлением ярче обозначить роль женщин в мире посредством языка.

Феминитив – это существительное женского рода для номинации женщин по профессии, социальной или территориальной принадлежности, альтернативное или парное аналогичным словам мужского рода.

Таких слов в русском языке всегда было достаточно: актриса, принцесса, немка. Сегодня новые феминитивы все чаще появляются в русской речи. А поскольку изменения в языке нас раздражают, то ведутся споры, нужны ли феминитивы вообще. С одной стороны, они нарушают закон языковой экономии. Нужно ли иметь два слова – блогер и блогерша, если можно обозначить всё одной лексемой? Нередко слова мужского рода носят нейтральный характер, тогда как в женских обозначениях есть пренебрежительный или ироничный оттенок. Сравните: адвокат и адвокатесса, повар и повариха. С другой стороны, многие феминитивы стали общеупотребительными и прочно встроились в систему языка. Например, певица, христианка, англичанка. Нередко в одной фразе вполне гармонично «уживаются» феминитивы и слова мужского рода: Алина Кабаева – российская гимнастка, общественный деятель, менеджер.

При этом носители языка должны понимать, что образование нового слова женского рода с помощью суффикса – лишь один из способов выражения рода в русском языке. На принадлежность к роду могут указывать окончания слов, лексическое значение, а также контекст. К примеру, из предложения «Меня лечила врач» понятно, что речь идет о женщине.

И все же есть речевые ситуации, когда наличие феминитива будет способствовать коммуникации. Например, в сфере наименования жительниц городов феминитив сэкономит языковые средства и позволит избежать описательных оборотов. Во Владимирской области есть муромлянин и муромлянка, ковровчанин и ковровчанка, а вот названия для жительницы города Владимира нет. Предлагайте свои варианты в комментариях!

Подготовили Татьяна Ковалева и Дарья Ермолина

Заглавное фото: medialeague.ru