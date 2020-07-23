Ключевой показатель по COVID-19 для открытия детских садов начал снижаться

Важнейший показатель, от которого зависит решение об открытии детских садов, начал снижаться. Правда, происходит это медленно. Сегодня он равен 0,88, что соответствует только первому этапу снятия ограничений. Для функционирования в нормальном режиме дошкольных учреждений он должен быть не выше 0,5. И продержаться на этих значениях, как минимум, 4 дня.

В данном вопросе все зависит от новых случаев заболевания COVID-19. Чем меньше инфицированных будут выявлять за сутки, тем ниже станет коэффициент. Он рассчитывается за последние 8 дней и показывает, сколько человек до момента изоляции успел заразить один заболевший коронавирусом.

Сегодня положительные тесты на опасную инфекцию получили 36 жителей области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Уже три дня подряд этот показатель меньше 40. И это позитивный тренд, но темпы снижения вируса пока не достаточны.

Больше всех заболевших во Владимире. За сутки областной центр добавил 6 человек в статистику заболеваемости.

Всего в городе 935 носителей вируса.

5 человек заболели в Коврове, по 4 — в Муроме и Судогде. По 3 случая инфицирования в Александрове и Меленках. По 2 — в Кольчугино, Радужном, Киржаче и Суздале. По одному человеку добавили в статистику распространения вируса Камешково, Гороховец и Красная Горбатка.

Таким образом, за сутки коронавирус подтвердили у жителей 13 районов области. Всего за время пандемии заболели 5369 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что решение по открытию школ примут в конце августа.

Полина Тарбеева

Фото: vladimir-city.ru