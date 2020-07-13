Клубника и черника подешевели и продаются в изобилии

Хороший урожай клубники этим летом позволил продавцам снизить на неё цену. Сладкой ягоды на прилавках много. Спрос больше не превышает предложение. А значит, держать высокую стоимость для тех, кто собрал урожай на продажу, — себе дороже. Долго ягода не хранится. А избалованный покупатель сейчас уже может выбрать, где покупать. «Мы сейчас продаем клубнику по 80-100 рублей за пол-литровый стаканчик. Когда ягода только пошла, было раза в полтора-два дороже», — рассказали «Призыву» продавцы ягоды.

Солнце и дожди подарили прекрасный урожай клубники. Давно не было так много ягод.

Продавцы торопят покупателей: основной урожай клубники скоро отойдет. Сейчас остались самые мелкие, но самые сладкие ягоды. Для тех, кто ещё хочет попробовать клубнику, лучше поспешить. Остатки разбирают быстро. Покупать ягоду лучше до полудня.

Хорошо торгуется и черника. Жаркое лето подарило нам любимые ягоды раньше привычного срока. Но места знают не все. Да и сбор — дело муторное. Проще сходить на рынок. Так, ярмарка на Красноармейской предлагает чернику по 150 рублей за пластиковый стаканчик в пол-литра (трёхлитровая банка – в районе 850 рублей, раньше стоила тысячу). Столько же стоит и малина. Эта ягода только начала созревать на садовых участках. А значит, цены на неё ещё могут упасть.

А вот на землянику цены уже не упадут, сейчас для неё — настоящая пора. На прилавках красных ягодок хватает. Стоят они дороже клубники и наравне с черникой — от 120 до 150 рублей за пол-литровый стаканчик. Те, кто не желает тратиться, могут сами отправиться на лесную полянку. За пару часов реально собрать литровую банку или даже больше.

Дешевле — смородина и крыжовник. В ходу самые разные сорта. Ягоды полезные и у большинства садоводов на приусадебном участке есть. А вот жителям города придётся их покупать. Цена вопроса — около сотни рублей за пол-литровый стакан.

Ранее «Призыв» сообщал, что в лесах Владимирской области пошли и грибы — лисички.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»