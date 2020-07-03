Клещи атаковали дачников

Клещи продолжают атаковать жителей Владимирской области. Причем пострадать от укуса паразита можно не только после похода в лес. Наибольшее количество присасываний клещей зарегистрировано при посещении садово-огородных участков, уточняет пресс-служба регионального Роспотребнадзора. За неделю в медицинские учреждения обратились 106 человек, среди них 42 ребенка. Больше всего обращений зарегистрировано во Владимире, в Гусь-Хрустальном и в Ковровском районах.

Лабораторно исследовано еще 60 клещей, снятых с людей.

Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, также не зарегистрировано. Анализ клещей на наличие возбудителей проводят во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д. 5. Исследования платные.

— Хранение и доставка клещей на лабораторное исследование возможно только в течение двух суток, так как для исследования пригодны только живые клещи, — уточняет пресс-служба Роспотребнадзора.

Жителям Владимирской области настоятельно рекомендуют при выходах на природу не забывать о средствах индивидуальной защиты. Если же клещ уже присосался, его необходимо снять как можно быстрее. По возможности удалить кровососа лучше в медицинской организации.

Ранее «Призыв» рассказывал, как уберечь от клещей собаку. Советы хозяевам дал врач-ветеринар.

Ольга Ефремова

Фото: readovka.news