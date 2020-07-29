Кинофестиваль «Время молодых» пройдет в Суздале

На Красной площади Суздаля, недалеко от городского Центра культуры и досуга, состоится кинофестиваль «Время молодых» (6+). Участие в нем примут молодые режиссеры и известные киноведы. Продлится он с 28 по 30 августа. Организатором кинофестиваля выступит киноклуб «Политехник» при поддержке Фонда президентских грантов. Это заключительный этап проекта, который задумывался для того, чтобы познакомить владимирцев с работами молодых российских режиссеров.

С конца прошлого года картины показывали во Владимирском госуниверситете. После каждого показа проводилось анкетирование, призванное выявить фильмы, получившее наибольшее признание. Именно эти картины, три короткометражные и три полнометражные, и будут представлены на открытой площадке в Суздале.

Смотреть и обсуждать фильмы можно в течение трех дней.

На открытых кинопоказах выберут два фильма, наиболее понравившиеся зрителю. Их режиссеров ждет награда.

Помимо кинопоказов на фестивале будут проходить творческие встречи и мастер-классы, в ходе которых участники обсудят актуальные темы для фильма, как написать сценарий, как использовать мобильные приложения для создания видеоконтента и как правильно смотреть кино. Не обойдется без конкурсов и викторин с призами.

Ранее «Призыв» сообщал, Суздаль вновь превратится в киноплощадку. В течение пяти дней, с 20 по 24 августа, там будут снимать новый сериал «Легенда».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»