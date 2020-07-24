Казачья удаль, гренадеры и мотофестиваль: запомни эти выходные надолго!

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Конный фестиваль «Казачья удаль» 6+
Конная база «Баглачёво» приглашает всех на благотворительный фестиваль. Собранные деньги пойдут общественной организации «Владимирские дети-ангелы». Эта общественная организация была создана в 2014 году родителями ребят с неврологическими заболеваниями: ДЦП, ЗПР и другими. Активисты помогают собрать средства на лечение и реабилитацию таких детей.
В программе фестиваля:
— фланкировка в группе и одиночная,
— женская выездковая программа,
— показательные выступления по владению пикой, рубке шашкой, стрельбе из лука на скаку,
— джигитовка детской и взрослой команд,
— интерактивная программа для детей и взрослых,
— мастер-класс по фланкировке и рубке.
Конная база «Баглачёво»: Судогодский район, с. Борисоглеб (недалеко от г. Радужный). Ориентир – храм Казанской Иконы Божьей Матери
25 июля в 11.00
Цена билета — 300 руб.
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«По следам гренадерских полков» 6+
Проект «Экскурсии от местных для местных» приглашает прогуляться по нетуристическим тропам центра Владимира и узнать о нем много интересного. Например, что делали гренадеры в Народном доме трезвости? Чем отличается Дом офицеров от Офицерского собрания? Почему тупик называется Манежным, а спуск – Ерофеевским? Куда ведет Жандармский спуск? Где находится самая узкая улица города? И кого зачали на Зачатьевской улице? Об этих и многих других малоизвестных фактах из жизни города Владимира на рубеже XIX и XX веков пойдет речь на этой экскурсии.
Место встречи – у Центра ИЗО: ул. Большая Московская, 24
25 июля в 12.00. Длительность — около двух часов
Стоимость — кто сколько захочет
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Мотофестиваль «На Шестой Передаче» 18+
В этом году на сцену легендарного мотофестиваля выйдут 16 групп из Москвы, Иваново, Ярославля, Владимира и других городов: «Мамульки Бенд», «Черный квадрат», «Вне трафика», «Косогор», «Лишний повод», «Alien Garden» и другие. Хедлайнером станет группа «7Б» — неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саундтреков ко множеству кинофильмов, лидеры «Хит-парада Двух Столиц» на радио «Максимум» и «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио». Концертная шоу-программа органично переплетается с конкурсами для гостей.
Как всегда, фестиваль с радостью примет мотопутешественников со всей России! По традиции, помимо сцены, пунктов питания и стендов участников рядом с основной площадкой будет расположен большой палаточный лагерь.
База отдыха «Автомобилист»: Суздальский р-н, село Менчаково
24 — 26 июля
Цена билета: на мотоцикле (мопеде) — 1000 руб./чел., девушка-пилот за рулем мотоцикла (мопеда) — бесплатно, без мотоцикла (на машине, пешком, на велосипеде и т.п.) — 1200 руб./чел.
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Летний маркет 6+
Берите с собой родных, друзей и коллег и устройте себе уютный летний шопинг! В атмосферном местечке нашего города можно будет приобрести уникальную керамическую посуду и предметы интерьера, изделия для дома из дерева, текстильные и ивовые корзины, декоративные элементы в технике макраме, добрые открытки, натуральное мыло, лайфстайл журналы и ещё много всего приятного. В кафе и ресторанах можно попробовать натуральные свежие блюда, которые приготовят при вас. С детьми и воспитанными собаками тоже можно!
РестоДвор: ул. Девическая, 8
25 и 26 июля с 12.00 до 21.00
Вход свободный
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Концерт органной музыки 6+
Программу «Дуэт теноров с органом» представляют лауреаты всероссийских международных конкурсов Евгений Четвёркин (тенор), Иван Иванович (тенор) и Алексей Шевченко (орган).
Католический храм: ул. Гоголя, 12
25 июля в 18.00
Благотворительный взнос при входе
ВНИМАНИЕ! ВХОД НА КОНЦЕРТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МАСКЕ
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Поэтическая оттепель 16+
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Бачата. Лето. Счастье 16+
Танцевальный клуб SunSha приглашает вас на мастер-класс по прекрасному танцу родом из Доминиканской Республики – БАЧАТА — в суператмосферном месте города. Приходите сами, зовите друзей и родных. Вас ждёт заряд положительных эмоций и отличного настроения!
РестоДвор: ул. Девическая, 8
26 июля в 18.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: realty.vidnoe24.ru
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