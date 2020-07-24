Казачья удаль, гренадеры и мотофестиваль: запомни эти выходные надолго!

Проект «Экскурсии от местных для местных» приглашает прогуляться по нетуристическим тропам центра Владимира и узнать о нем много интересного. Например, что делали гренадеры в Народном доме трезвости? Чем отличается Дом офицеров от Офицерского собрания? Почему тупик называется Манежным, а спуск – Ерофеевским? Куда ведет Жандармский спуск? Где находится самая узкая улица города? И кого зачали на Зачатьевской улице? Об этих и многих других малоизвестных фактах из жизни города Владимира на рубеже XIX и XX веков пойдет речь на этой экскурсии.

Место встречи – у Центра ИЗО: ул. Большая Московская, 24

25 июля в 12.00. Длительность — около двух часов

Стоимость — кто сколько захочет