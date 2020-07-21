Карантин по бешенству введен в пяти районах Владимирской области

Населенные пункты пяти районов Владимирской области остаются неблагополучными по бешенству. Там введен карантин. В список попали деревня Песьяне Киржачского района, деревня Хорятино Ковровского района, поселок Муромцево Судогодского района, село Омутское Суздальского района и улица Красноармейская во Владимире. На 1 июля, по данным Роспотребнадзора, на территории региона зарегистрированы 27 случаев опасного заболевания, среди них 13 у домашних животных — 11 собак, 2 кошек. Бешенство также было выявлено у 12 диких животных, лис и у двух сельскохозяйственных животных. Для сравнения, в прошлом году за тот же период были зафиксированы 29 случаев опасного заболевания. В 2018 году цифры были ниже. Тогда 26 случаев бешенство были выявлены за весь год.

Дикие звери — главные разносчики бешенства.

За 5 месяцев текущего года в учреждения здравоохранения области по поводу различных повреждений, полученных от животных, обратились 1497 человек, среди них 366 детей до 14 лет. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число пострадавших снизилось на 16,8%.

Бешенство — опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему человека и животных. Без профилактических прививок оно заканчивается смертью.

— Если вы или ваши близкие подверглись нападению животного, необходимо немедленно обратиться в травматологические пункты медицинских организаций, обслуживающих детское и взрослое население, — настоятельно рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Ранее «Призыв» сообщал о резонансном случае столкновения человека с бешеным животным. Больная лиса напала на жителя Владимира, гулявшего с собакой.

Ольга Ефремова

Фото: gazeta-n1.ru