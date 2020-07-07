Какие целебные травы собирают в июле

Я начну с травы, которую любила моя бабушка и научила меня ее собирать. Это зверобой продырявленный. Она пользовалась этой травой, как чаем. До глубокой старости на мои жалобы на проблемы с ЖКТ она говорила: «Да что за молодежь такая?! Я в жизни не знала, где у меня желудок и печень находятся!». Зверобой при заболеваниях этих органов реально помогает. Он для меня трава из трав. Во-первых, он лечебный, а во-вторых, из него получается вкусный чай яркого кирпично-красного цвета без добавления каких-либо других душистых трав.

И еще бабушка рассказывала, что деду с похмелья всегда этот чаек заваривала. Потом он долго выпить не хотел. Позже я прочитала, что реально зверобой помогает при алкогольной зависимости, при отравлении алкоголем. Отвар зверобоя помогает также при трещинах, язвочках, нарывах, воспалениях кожи. Я сама делаю из зверобоя теплые ванночки для ног, замораживаю из отвара кубики для косметических процедур, а дочка делает горячие примочки от угревой сыпи – они очищают и одновременно снимают воспаления кожи. С проблемами кожи в любом возрасте справляется отвар из зверобоя.