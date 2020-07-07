Какие целебные травы собирают в июле

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Топ-7 полезных растений
7 июля отмечается день Ивана Купалы, народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Считалось, что в этот день лучше всего собирать целебные травы, потому что растения получают от Солнца и Земли большую силу. Поэтому существует и второе название этого праздника — Иван Травник. Впрочем, полезные травы можно собирать весь июль. Судогодская травница Елена Обрубова рассказывает о том, какие лекарственные растения можно заготавливать в этом месяце на территории Владимирской области. Многие из них не только очень полезные, но и прекрасно подходят для приготовления вкусного, душистого чая.
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Зверобой
Я начну с травы, которую любила моя бабушка и научила меня ее собирать. Это зверобой продырявленный. Она пользовалась этой травой, как чаем. До глубокой старости на мои жалобы на проблемы с ЖКТ она говорила: «Да что за молодежь такая?! Я в жизни не знала, где у меня желудок и печень находятся!». Зверобой при заболеваниях этих органов реально помогает. Он для меня трава из трав. Во-первых, он лечебный, а во-вторых, из него получается вкусный чай яркого кирпично-красного цвета без добавления каких-либо других душистых трав.
И еще бабушка рассказывала, что деду с похмелья всегда этот чаек заваривала. Потом он долго выпить не хотел. Позже я прочитала, что реально зверобой помогает при алкогольной зависимости, при отравлении алкоголем. Отвар зверобоя помогает также при трещинах, язвочках, нарывах, воспалениях кожи. Я сама делаю из зверобоя теплые ванночки для ног, замораживаю из отвара кубики для косметических процедур, а дочка делает горячие примочки от угревой сыпи – они очищают и одновременно снимают воспаления кожи. С проблемами кожи в любом возрасте справляется отвар из зверобоя.
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Хвощ
Тоже бабушка меня приучила хвощ употреблять. Говорила: «Иду собирать конский хвост!» Рекомендуется он для людей с лишним весом, с повышенным холестерином, потому что выводит шлаки и токсины, очищает сосуды. Также при воспалительных заболеваниях женских органов его стоит принимать. При отеках выводит лишнюю жидкость.
Чай из него не очень хорошо пахнет, болотом, что ли, рыбой свежей. Поэтому я его в чистом виде не употребляю, добавляю в фиточай к другим душистым травам, потому что он очень полезный.
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Таволга
Бабуля называла ее «аспириновая травка». Лабазник, медовник еще ее называют из-за сильного сладкого запаха меда, ванили и миндаля. Растет она на болотах, в сырых местах, такие белые метелки, а листья резные. Для чая таволга идеальна, очень вкусная и ароматная. Идеальна для пожилых людей после инфаркта, после инсульта, потому что отвар таволги разжижает кровь. Из-за этого ее качества и потому что там много витамина С ее и называют аспириновой травкой. Она снижает температуру, снимает воспаление, поднимает иммунитет, помогает бороться с вирусами… Единственный недостаток — сложно ее сушить. Все травы я сушу в электросушилке, а таволгу нельзя, она там в пыль превращается. Приходится осторожно подвешивать на сухом чердаке.
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Бессмертник
Это растение с пушистыми желтыми цветочками растет на песчаных почвах. Красиво смотрится в засушенных букетах и отлично помогает при проблемах с печенью. Прекрасно ее очищает и рекомендуется людям, употребляющим большое количество таблеток, алкоголя. Больным желтухой обязательно ее надо пить. Но в чае бессмертник горьковат, поэтому к душистым травам следует его добавлять совсем немного.
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Ромашка пупавка красильная
По виду очень похожа на ромашку аптечную, но лепестки у нее не белые, а желтые-желтые. Полезные свойства у нее такие же, как у ромашки аптечной, противовоспалительные, но чай по цвету получается красивее и и по вкусу приятнее. Для меня она стала открытием последнего времени, узнала о ней совсем недавно.
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Душица
В июле душица пойдет, или, как сейчас модно говорить, орегано. Она имеет хороший успокаивающий эффект, чистит сосуды, повышает иммунитет и очень вкусная. Спазмалитик хороший, чай из душицы снимает головную боль, расслабляет, умиротворяет. Снимает неприятные симптомы при наступлении менопаузы и тяжелом течении менструального цикла. Такая женская трава! Добавляют ее и как приправу к различным блюдам, но это на любителя!
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Клевер
Я по образованию агроном, и клевер для меня долгое время был едой для скотины. Но услышала хорошие отзывы о его полезных свойствах и стала употреблять. Это тоже женская трава, рекомендуемая при воспалительных заболеваниях женских органов, мастопатии, она обладает хорошими обезболивающими свойствами. Клевер – трава-медонос, и чай из него получается сладкий и душистый.
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Полезные советы
- Собирают траву в сухую и солнечную погоду. Можно в любое время суток, но желательно дождаться испарения росы, чтобы она быстрее сохла.
- Очень удобно сушить в электросушилке – быстро и цвет травы не теряют. В ней легко установить необходимую температуру – 40 – 60 градусов.
- Храню высушенные травы в стеклянной или пластмассовой посуде с крышками. Но высушить надо до идеального состояния, дать ей остыть, а потом загружать.
- Тканевые мешочки для хранения трав не приветствую: они очень быстро пылятся, и в них поселяется пищевая моль.
- Ягоды я сушу и храню отдельно от трав, потому что вместе они очень быстро портятся.
- С черным чаем сочетать травы можно, но не нужно. Потому что черный чай заваривают один раз, а травы можно 3, 4 и даже 5 раз. Причем полезность их не снижается, потому что сухие травы постепенно ее отдают. В первый раз, когда заварите, чай будет душистый, яркий, но полезности в нем практически нет. А вот на третий-четвертый раз в нем самая сила!
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: artfile.me
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