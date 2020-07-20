Как взять велосипед напрокат. Инструкция по применению

-
Стартовал масштабный прокат велосипедов
Нет собственного велосипеда, на покупку двухколесного транспорта нет денег, а покататься по летним улочкам Владимира хочется? Вопрос с этим уже решен. Вот уже вторую неделю во Владимире работает массовый прокат велосипедов. По городу разъезжают ярко-оранжевые счастливые байки — «Lucky Bike». Для областного центра такой опыт проката транспорта в новинку. По правилам проекта, человек берет велосипед без посредника — прямо под открытым небом, на одной из велопарковок. Чтобы покататься на велосипеде, потребуется всего лишь приложение в телефоне и наличные на банковской карте. Всего было закуплено 150 велосипедов. Прокат в этом году будет работать до первого снега.
-
Как взять в аренду «Lucky Bike»
Первым делом необходимо в своем телефоне скачать приложение «Lucky Bike». Это можно сделать через App Store или Google Play, вбив в поиск Lucky bike. Потом следует зарегистрироваться, ввести номер телефона,чтобы быть на связи сотрудниками проката и решать все возникшие вопросы. А затем — отсканировать QR-код на велосипеде.
Во время регистрации необходимо привязать свою банковскую карту. Баланс должен составлять минимум 120 рублей. После чего указываем тариф. После регистрации в приложении появится карта, на которой̆ можно найти ближайший к вам велосипед, и система сама проложит к нему путь. Велосипед можно забронировать за 15 минут до поездки.
По всем вопросам обращаться по телефону 8-800-700-57-79.
-
Сколько стоит услуга
За аренду велосипедов «Lucky Bike» установлен тариф «Поминутный» — 2₽ за минуту. За час получается 120 рублей. К слову, стоимость в обычной фирме проката владимирцам обойдется примерно в 300 рублей за час. В «Lucky Bike» можно арендовать до 5 велосипедов одновременно. Никакого залога и дополнительных документов не потребуется, говорят сотрудники велошеринга.
-
Как вернуть велосипед обратно на парковку
Чтобы завершить аренду, необходимо оставить велосипед на одной из организованных парковок. Они отмечены синим цветом на карте. Для этого заходим в приложение и выбираем наиболее удобную точку парковки. В приложении все они «кликабельны»: сразу появится адрес и фото парковки. После того, как вы добрались на эту парковку, разместите здесь велосипед удобно и компактно. Нужно опустить рычаг замка над задним колесом. Замок издаст два коротких звуковых сигнала. Затем следует зайти в приложение и убедиться, что поездка завершена.За оставление велосипеда вне парковки предусмотрен штраф.
— Помните, кроме вас тут будут и другие люди парковать велосипед, он должен стоять прямо и никому не мешать, обязательно опустите подножку. Если вдруг вы увидите упавший велосипед, пожалуйста, поднимите его, нам будет очень приятно» — обращаются к клиентам сотрудники.
Штраф за оставление велосипеда вне парковки — 500 рублей. За его порчу предусмотрен прейскурант, где прописана каждая деталь. В договоре,при регистрации в приложении, все цены указаны.
-
Можно ли ездить за город
Можно. В мобильном приложении очерчена зона действия Lucky Bike». Она хоть и предусматривает черту города, но выезжать за границы можно, говорят прокатчики. Если это произошло, на пульт колл-центра поступает сигнал. Весь транспорт оснащен gps — навигатороми. Клиенту перезвонят, и он должен будет просто подтвердить, что он в курсе пересечения границ, и вернется в город в положенный срок.
-
Какая мера ответственности у клиента
Ответственность за сохранность байка лежит на клиенте, который во время бронирования транспорта автоматически подписывает договор. Он ставит галочку, что несет за арендованный велосипед материальную ответственность. Каждый велосипед виден на карте. Если вдруг какая-то поломка происходит, а такие случаи уже были, необходимо сразу же сообщить об этом сотрудникам проката, зафиксировать происшествие на фото. Возмещать ущерб придется клиенту, если повреждение велосипеда произошло по его вине.
-
Защита от воров
Каждый велосипед оборудован сигнализацией. При попытке его утащить без оплаты проката она сразу же сработает. На место оперативно приедет бригада «чоповцев». Если они увидят, что в данный момент происходит хищение байка или его преднамеренная поломка, злоумышленники будут наказаны. Как минимум, штрафами.
-
В планах увеличить число парковок
Прокат «Lucky Bike» во Владимире сразу с 30 парковками. В планах увеличить это число до сотни. География будет расширяться, в том числе благодаря пожеланиям самих клиентов. А их сейчас уже немало. Услуга велошеринга оказалась довольно востребованной во Владимире, особенно в пандемию, говорят владельцы проката.
— Ездить в общественном транспорте многие сейчас не решаются и предпочитают передвигаться на свежем воздухе, взяв в прокат велосипед, — говорит Егор Даниленко, директор «Lucky Bike».
Татьяна Данилова
Фото «Призыва» и Lucky Bike | Велошеринг Владимир
Заглавное фото franshiza.ru
Обсуждение 1
Говорят, что пока не все хорошо работает с приложением и т.д. Но думаю это временно, все наладится