Как взять велосипед напрокат. Инструкция по применению

Первым делом необходимо в своем телефоне скачать приложение «Lucky Bike». Это можно сделать через App Store или Google Play, вбив в поиск Lucky bike. Потом следует зарегистрироваться, ввести номер телефона,чтобы быть на связи сотрудниками проката и решать все возникшие вопросы. А затем — отсканировать QR-код на велосипеде.

Во время регистрации необходимо привязать свою банковскую карту. Баланс должен составлять минимум 120 рублей. После чего указываем тариф. После регистрации в приложении появится карта, на которой̆ можно найти ближайший к вам велосипед, и система сама проложит к нему путь. Велосипед можно забронировать за 15 минут до поездки.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-800-700-57-79.