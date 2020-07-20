Как выбрать хороший матрас для сна?

Ученые выяснили, что треть жизни (примерно 22 года) мы тратим на сон. И одна из основных причин чувства усталости по утрам — это недостаточно комфортное спальное место. Неудобный матрас – это еще и потенциальные головные боли, проблемы со спиной и поясницей. Однако купить правильный матрас сегодня гораздо легче, чем лечить больной позвоночник завтра.

Как выбрать хороший матрас, на что обратить внимание, какие нюансы учесть? Наш эксперт – управляющий салона «Райтон» Дмитрий Латышев поможет разобраться и определиться, какой матрас нужен именно вам.

С пружинами или без?

— Дмитрий, когда покупатель приходит в магазин, он не всегда точно знает, какой именно матрас ему нужен. Я сама пару лет назад приобретала матрас, на меня посыпались вопросы продавца: «Вам пружинный или нет, хотите двусторонний? А какую жесткость предпочитаете»? Я растерялась, а потом отправила мужа разбираться со всеми этими нюансами. Давайте внесем ясность и составим алгоритм выбора хорошего, качественного матраса.

— Прежде всего, матрасы бывают пружинные и беспружинные. Матрасы без пружин более плотные. В них больше наполнителя. Часто они тоньше и ниже, чем пружинные собратья. Некоторые модели подходят даже для дивана. Беспружинные матрасы – это прекрасный вариант, но он не рекомендован для людей, которые весят больше 110 кг. Дети часто любят прыгать на кровати, поэтому не все пружинные матрасы выдержат. А беспружинный прослужит дольше в этом случае.

Матрасы с пружинами точечно поддерживают все ваше тело, повторяя его контуры. Такие модели, как правило, высокие. Пружинные бывают с независимым пружинным блоком и с зависимыми пружинами. Матрас с зависимыми пружинами — это металлическая сеточка, где все пружины переплетены между собой. При нажатии на одну из пружин в процесс вовлекаются соседние пружины, тем самым снижается ортопедический эффект. Основное преимущество у таких матрасов одно – низкая цена.

Отличительная особенность матраса с независимым пружинным блоком в том, что каждая пружина заключена в отдельную оболочку. Так обеспечивается точечная поддержка каждого участка тела человека. Чем больше количество пружин на квадратный метр, тем выше ортопедический эффект. Людям с больной спиной рекомендованы именно такие матрасы. Еще одно преимущество матраса с независимым пружинным блоком — защита вашего спокойного и комфортного сна. Когда во сне ворочается один из спящих, второй этого не ощущает. Срок службы таких матрасов значительно выше, чем у других видов.

Все эти нюансы учтены американским производителем матрасов Sealy, которые вы можете купить в нашем салоне «Райтон». Еще одна их фишка — фирменная система поддержки поясницы CoreSupport . Она обеспечивает дополнительную поддержку в точках, где располагаются наиболее тяжелые части тела, оказывает лучшее распределение веса и увеличивает срок службы матраса.

Матрасы Sealy реализуются в 60 странах, каждые 9 секунд кто-то покупает такой матрас.

А в гостиничных номерах по всему миру вы будете спать именно на таких матрасах, потому что они дают невероятную степень удобства и прекрасную поддержку всего тела. Фабрика «Sealy» также производит серию беспружинных матрасов на основе натурального латекса.

— Кстати, что можете рассказать про наполнители? Многие страдают аллергией, астмой, им важна экологичность.

— От наполнения зависит жесткость матраса. По наполнению матрасы делятся на натуральные, искусственные и смешанные. Из природных материалов наиболее популярны кокосовая койра, натуральный латекс, сизаль, хлопок, конский волос.

Из искусственных наполнителей применяют материалы холлкон, карпет, райтекс, пенополиуретан, ормафоам, они также безопасны. Если вы астматик или аллергик, то обращайте внимание, из какого натурального материала сделан матрас, отдайте предпочтение гипоаллергенным материалам, обязательно уточняйте у консультантов состав.

В матрасах может присутствовать материал Memorix или Memo Foam — это современный искусственный высокотехнологичный материал с эффектом памяти. Изначально он был придуман для космонавтов. При нагревании до температуры человеческого тела материал становится эластичным и принимает форму, идеально повторяющую очертания фигуры спящего. Человеку не надо переворачиваться: в любом положении ему будет удобно, потому что у материала нет обратного давления, он подстраивается под человека. Он также реагирует на температуру тела и в местах максимального соприкосновения тела с поверхностью размягчается, поддерживая все участки тела равномерно.

В некоторых моделях матрасов Sealy используются Memo Foam, а все материалы, применяемые при изготовлении матрасов Sealy, экологичны и имеют соответствующие сертификаты и отвечают существующим международным стандартам. Сборка матрасов осуществляется на специальный силиконовый клей, который не твердеет (не превращается в пластмассу), без запаха и вкуса, безопасен. Данный клей используют для склеивания банок/коробок для детского питания.

Для производителя матрасов Sealy в первую очередь важна технологичность и безопасность. Производитель, чтобы держать высокую планку мирового лидера по изготовлению матрасов, постоянно сотрудничает с известнейшими врачами-ортопедами, имеет свою собственную испытательную лабораторию, отсюда внимание к мелочам и продуманное использование инноваций.

Жесткость матраса зависит от возраста

— Двусторонний или односторонний матрас выбрать?

— Некоторые производители матрасов рекомендуется переворачивать изделия, поскольку они проседают и теряют форму, делают также стороны зима-лето (зимняя сторона мягче летней). Регулярное переворачивание, смена точек давления на матрас не панацея. Лучше купить сразу качественный матрас и забыть о постоянном перетряхивании всей постели. К тому же людям в возрасте переворачивать матрас не всегда удобно и возможно.

Все матрасы Sealy односторонние, их не надо переворачивать, что очень удобно при эксплуатации. Также у них имеется терморегуляция, поэтому в любое время года вам будет комфортно спать. Матрас сам регулирует температуру.

— Какой матрас предпочесть жесткий или мягкий?

Жесткость спального место бывает:

мягкая (низкая);

умеренно-мягкая (ниже средней);

средняя;

умеренно-жесткая (выше средней);

жесткая (высокая).

Перед покупкой не стесняйтесь протестировать в магазине матрас: полежите на изделиях с разной жесткостью, испытайте на себе. Тело должно полностью соприкасаться с матрасом. Если имеется зазор в области почек, это значит, что матрас слишком жесткий. Локоть проваливается при нажатии? Матрас слишком мягкий.

При выборе степени жесткости учитывайте возраст, физическую активность, вес. Чем моложе человек, тем жестче ему нужна спальная поверхность, чем старше, тем мягче.

Новорожденным и детям до 3 лет врачи-ортопеды советуют спать на жестких поверхностях. Это необходимо для правильного формирования позвоночника.

Ребенку 3-10 лет подберите умеренно-жесткую модель. Подростку можно спать на изделиях умеренной или средней жесткости. Выбрать матрас для кровати взрослому гораздо проще: 90% людям от 20 до 50 лет подходят модели средней жесткости. После 50 лет желательно максимально смягчить спальное место, чтобы минимизировать встречное давление на суставы и не нарушить кровоток. Людям с небольшим весом рекомендуется выбирать мягкие матрасы, а полным будет удобнее спать на жестких.

— Сейчас есть такая фишка, что многие покупают только матрас без кровати. Отказываясь от кровати, кто-то экономит семейный бюджет, а для кого-то матрас на полу – оригинальное интерьерное решение.

— Да, есть такие матрасы для пола. Они обычно высокие, их высота от 24 см. А наполнение, жесткость, размер и форма совпадают с обычными матрасами. Если вы покупаете матрас для пола, обратите внимание на качество чехла. Он должен быть максимально плотным и износоустойчивым.

Например, чехол матрасов Sealy сделан из мягкого инновационного трикотажа. Он не мнется и не растягивается. И вы в процессе использования не получите «гармошку» из чехла под простыней.

Все же основание матрасу нужно для притока воздуха и аэрации, соответственно, он будет дольше служить. Покупать лучше одновременно и кровать, и матрас.

Выбирайте матрас вместе

— Дмитрий, а зачем нужны укрепленные (усиленные) края для матраса?

— Края укрепляют не все производители матрасов. Например, система укрепленных краев Solid Edge в матрасах Sealy позволяет максимально эффективно использовать всю площадь матраса. Благодаря усиленному краю вы можете комфортно сидеть на матрасе, никуда не съезжая и не проваливаясь.

— Как долго должен служить матрас?

— Некоторые производители утверждают, что на одном матрасе можно спать всю жизнь. Да, вполне возможно. Но в идеале необходимо обновлять свое спальное место раз в 10-15 лет, особенно если матрас сделан из натуральных наполнителей. Конский волос, например, имеет ограниченный срок годности, после которого он портится.

— Что еще учесть при выборе матраса?

— Длина матраса, как минимум, должна быть на 20 см. (в идеале на 30 см.) больше вашего роста. Минимальная ширина для односпального матраса — 80 см, для двуспального — 160 см. Впрочем, оптимальный размер будет зависеть от вашей комплекции. Если вы покупаете двуспальный матрас, выбирайте его вместе. Бывает так, что муж доволен, а жене что-то не нравится.

Если это двуспальный матрас, обычно одно спальное место выдерживает в среднем от 120 до 150 килограммов (разные матрасы выдерживают определенный вес). То есть на два спальных места получается 240 -300 кг.

Супружеская пар должна учитывать разницу в весе. Производители обычно указывают, сколько должна быть разница между супругами: допустим, пишут, не более 20 кг. Если муж весит 100 кг, а жена — 50, и они купят матрас, который выдерживает разницу в 20-30 кг, то со стороны мужа он просядет, а жена будет скатываться на его сторону. У некоторых матрасов бренда Sealy разница в весе между супругами может быть абсолютно любая.

Консультанты нашего салона готовы ответить на все ваши вопросы, помочь, подсказать и выбрать матрас мечты, на котором спать будь приятно, комфортно и безопасно для здоровья.

Салон «Райтон»

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Елена Середина

Фото из архива Д.Латышева

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Индивидуальный предприниматель Латышев Дмитрий Анатольевич

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