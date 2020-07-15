Как сэкономить на обучении в вузе?

Впереди единые государственные экзамены и поступление в вузы. Только во Владимирской области итоговые испытания пройдут несколько тысяч абитуриентов. Учеба в университете – дело недешевое. По статистике 4 из 5 лучших вузов страны входят также в список самых дорогих. Давайте разберем, какие существуют способы, чтобы сэкономить на учебе в высшем учебном заведении.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Часть своих затрат можно благополучно компенсировать, используя социальный налоговый вычет на образование. Если вы работаете официально (и, соответственно, платите подоходный налог) и оплатили свое обучение или обучение своих детей (или родственников), то можете вернуть часть затраченных денег в размере до 13% от его стоимости. Сумма вычета при этом не может превышать сумму уплаченного налога.

Особенность налоговых вычетов за обучение заключается в том, что они ограничены определенной суммой. Если вы оплачиваете свое обучение, то сможете получить налоговый вычет на сумму не более 120 тыс. рублей (можно вернуть до 15 600 рублей). Форма обучения — дневная (очная), вечерняя (очно-заочная) или заочная – значения не имеет.

Если родители или опекуны оплачивают обучение ребенка в возрасте до 24 лет, к расчету примется сумма не более 50 тыс. рублей (можно вернуть до 6 500 рублей в год), при этом обучение должно обязательно проходить в дневной форме. Нужно отметить, что сумма вычета не превышает 50 тыс. рублей на каждого ребенка. Подать заявку на налоговый вычет можно онлайн, например, здесь.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Материнский капитал могут получить семьи, в которых с 2007 до 2021 года появился второй ребёнок. Эти деньги можно потратить на различные нужды, в том числе на оплату образования своих детей в России. Чтобы расплатиться за учёбу ребёнка материнским капиталом, понадобятся заявление, паспорт владельца сертификата и заверенная вузом копия договора об оказании платных образовательных услуг. На дату начала обучения студент должен быть не старше 25 лет, а ребёнку, давшему право на сертификат, должно исполниться 3 года.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ

Студент может оформить льготный займ на оплату обучения. Программа образовательного кредитования с государственной поддержкой стартовала в 2009 году. В прошлом году она перезапустилась снова на гораздо более интересных условиях. Оформить такой кредит можно, например, в Сбербанке по ставке 8,5% годовых. На период обучения плюс 3 месяца сверху (чтобы выпускник точно успел найти работу) заемщику предоставляется отсрочка по выплате:

· основного долга по кредиту;

· части платежей по процентам за первый и второй годы пользования кредитом (или за период, оставшийся до окончания обучения в вузе, если он составляет менее 2-х лет), исходя из процентной ставки заемщика: 60% от суммы платежа в течение первого года пользования кредитом, 40% от суммы платежа в течение второго года пользования кредитом.

Начиная с третьего года пользования кредитом, проценты уплачиваются заемщиком в полном объеме. Погасить полностью кредит нужно в срок до 10 лет.

Такой кредит можно взять на оплату одного семестра или сразу на всё обучение, а погасить досрочно полностью или частично в любое время. Для оформления не нужны справки о доходах, нет никаких комиссий и дополнительных платежей.

Какой перечень документов понадобится для оформления образовательного кредита в Сбербанке?

· договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключенный с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, подписанный уполномоченным лицом организации;

· паспорт;

· справка о временной регистрации заемщика, фактически проживающего не по месту постоянного проживания (регистрации) — предъявляется при наличии; · анкета для заполнения;

· cчет организации для оплаты получаемых образовательных услуг.

Фото: topobrazovanie.ru